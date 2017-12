Investimento comercial na Europa bate €167 mil milhões

O volume total de investimentos em imóveis comerciais na Europa continua a crescer e nos primeiros três trimestres deste ano totalizou €167 mil milhões, mais 8% do que no período homólogo de 2016.

Munique, Hamburgo, Frankfurt, Berlim, centro de Londres, centro de Paris, Viena, Amesterdão, Varsóvia, Luxemburgo, Madrid, Bruxelas, Milão, Dublin e Lisboa asseguraram 71% da atividade de investimento imobiliário comercial na Europa, revela um estudo da Worx em parceria com o BNP Paribas.

De salientar o comportamento do mercado alemão, que liderou os resultados do primeiro semestre de 2017, com um investimento superior a 21%.

Também o mercado de investimento imobiliário comercial português segue a mesma rota de aumento, com um crescimento situado nos 32% face aos primeiros três trimestres de 2016. “Podemos mesmo afirmar que é expectável um balanço final de 2017 na ordem dos €2 mil milhões, reafirmando a posição atrativa do mercado português no radar dos investidores estrangeiros”, conclui o relatório da Worx.

O interesse do mercado revela-se na procura de espaços de escritório para arrendar e nas taxas de ocupação do parque empresarial. Dois dos maiores mercados europeus, Paris e Londres, têm comportamentos contrários à tendência global: em Paris, depois de dois anos de crescimento, prevê-se agora que o mercado caia nos próximos três anos. Em relação ao centro de Londres, estima-se que o mercado comece a observar uma recuperação da desaceleração induzida pelo ‘Brexit’ nos últimos quatro anos.

As cidades alemãs, apesar da queda na taxa de desocupação, não apresentam as rendas mais elevadas, estimando-se, no entanto, um dos aumentos mais significativos no arrendamento para o ano de 2018, com Berlim a chegar aos 7%, Frankfurt aos 4,2%, Hamburgo aos 2,2% e Munique aos 2%.