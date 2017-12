Dívida. Prémio de risco cai para menos de metade em 2017

O prémio de risco da dívida de longo prazo portuguesa caiu 57% desde início do ano. Fechou 2016 em 3,55 pontos percentuais e reduziu-se para 1,52 pontos percentuais na sexta-feira. Prémio da dívida grega caiu 43% face a menos de 1% para Espanha e 7% para Itália. Centeno e Tsakalotos são os ministros das Finanças em destaque na zona euro

O prémio de risco da dívida portuguesa caiu para menos de metade desde início do ano. Foi a maior redução nas economias do euro.

Este prémio representa o diferencial do custo de financiamento da dívida de longo prazo (a 10 anos) alemã, que serve de referência, e o custo de financiamento das dívidas dos restantes membros do euro. Os investidores para adquirirem dívida dos restantes membros do euro exigem taxas mais elevadas.

O prémio de risco da dívida portuguesa desceu de 355 pontos base (equivalente a 3,55 pontos percentuais) no final de 2016 para 152 pontos base (1,52 pontos percentuais) no fecho desta sexta-feira. Uma redução de 57%.

A segunda maior redução registou-se para a dívida grega. O prémio de risco para as obrigações helénicas desceu 43%, de 692 pontos base (quase 7 pontos percentuais) para 393 pontos base (menos de 4 pontos percentuais) naquele período.

Em contraste, o prémio para a dívida espanhola caiu apenas 0,9%, mantendo-se praticamente estável, descendo de 118 para 117 pontos base, no período referido. No caso da dívida italiana, a redução foi de 7%, caindo de 162 para 151 pontos base.

Deste modo, a distância entre o prémio para a dívida portuguesa e os prémios relativos às dívidas espanhola e italiana encurtou-se brutalmente. No caso a comparação com Itália, a diferença é apenas de 1 ponto base, e durante a sessão de sexta-feira o prémio português já esteve abaixo do italiano.

Centeno e Tsakalotos em destaque na zona euro

As descidas significativas dos prémios de risco das dívidas portuguesa e grega em 2017 refletem dois factos inesperados aquando das previsões no início do ano.

Num caso, a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo e do rating de 'lixo financeiro' por duas das três principais agências, e, no outro, a perspetiva de uma saída definitiva da Grécia do quadro dos resgates em agosto de 2018 e de um regresso continuado ao mercado primário da dívida, mesmo sem beneficiar do programa de compra de dívida pelo Banco Central Europeu.

Mário Centeno e Euclid Tsakalotos são os dois ministros das Finanças da zona euro em destaque em 2017.

Centeno será o presidente do Eurogrupo a partir de janeiro e Tsakalotos vai ter a espinhosa tarefa de conseguir até ao verão um acordo entre os credores oficiais para um 'alívio' efetivo de médio prazo para a dívida grega.

Espanha enfrenta a gestão das consequências da crise catalã, depois das eleições do próximo dia 21 de dezembro, e Itália entrou em terreno de incerteza sobre os resultados das eleições legislativas de março de 2018.