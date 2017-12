Bitcoin fixa novo máximo

A mais importante moeda criptográfica registou uma subida semanal de 12% no câmbio fixando um novo máximo em mais de 17800 dólares no fecho de sexta-feira do mercado spot. Os futuros para janeiro fecharam em 18090 dólares, apenas 1,6% acima do câmbio

A bitcoin fixou um novo máximo no fecho de sexta-feira, com o câmbio a subir para 17811 dólares e 15319 euros. No mercado spot, o câmbio da mais importante moeda criptográfica subiu esta semana 12% em dólares e euros.

O temor de que a entrada no mercado de futuros, desde domingo através da CBOE de Chicago, provocasse um colapso não se verificou. Os futuros da moeda para janeiro, fevereiro e março, no final de sexta-feira, situavam-se no patamar dos 18000 dólares, entre 1,6% e 2,3% acima do mercado spot. Desde a abertura dos futuros no domingo ao final da tarde (hora local), a subida foi de 17% no caso dos futuros para janeiro.

O crescimento exponencial que se verificou ultimamente no câmbio parece não se projetar no primeiro trimestre do próximo ano. A bitcoin valorizou 80% em dólares e 71% em euros desde final de novembro. Nos últimos três meses o câmbio em dólares e euros quase quintuplicou; deu um salto de gigante de 3700 para perto de 17900 dólares e de €3148 para €15480 respetivamente.

Uma tal dinâmica não se está a projetar no futuro. Aguarda-se a abertura no domingo de um segundo mercado de futuros pela CME também de Chicago.

Disparo em outras criptomoedas

Um outro efeito da abertura do mercado de futuros do bitcoin foi contagiar a dinâmica de câmbio de outras criptomoedas, gerando uma subida ainda maior do que a verificada na bitcoin. No restrito 'clube' das cinco moedas encriptadas de mais elevada capitalização, a ripple disparou 206%, a litecoin subiu 96% e a ethereum valorizou mais de 46%. nos últimas sete dias. A bitcoin cash, da família da bitcoin, valorizou quase 24% no mesmo período.

A capitalização da bitcoin e da bitcoin cash é superior a 330 mil milhões de dólares, dominando 61% da capitalização de mercado das moedas criptográficas.

Relíquia bárbara ainda não ameaça estabilidade financeira

As 1360 moedas encriptadas existentes valem quase 550 mil milhões de dólares, o que representa cerca de 11% do mercado cambial global.

Apesar do seu crescimento exponencial recente, os principais bancos centrais ainda consideram este segmento como reduzido. A presidente da Reserva Federal norte-americana, Janet Yellen, avisou para o carácter de "ativo altamente especulativo", mas concluiu que os riscos provenientes desta "fonte de valor não estável" ainda são "limitados" para a estabilidade do sistema financeiro.

Com o disparo do câmbio destas moedas encriptadas, multiplicam-se os avisos aos investidores de que se trata de uma bolha clássica.

Paul De Grauwe, o economista belga, professor na London School of Economics and Political Science e na Universidade Católica de Lovaina, na sua coluna de opinião deste sábado na edição impressa do Expresso (no caderno de Economia), retoma a classificação de Keynes para o ouro para considerar a bitcoin como uma "relíquia bárbara".