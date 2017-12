Sector dos têxteis quer exportar mais de 6,5 mil milhões de euros

À beira de bater o seu recorde absoluto nas exportações, o sector já traçou o novo cenário para o futuro. Os têxteis made in Portugal querem atingir "a platina", com vendas ao exterior de mais de 6,5 mil milhões de euros em 2030. E querem a liderança mundial em mercados de nicho com valor acrescentado. Hoje é dia de balanço para a fileira

Na indústria têxtil, a hora é de assumir grandes ambições. Depois de fechar 2016 com exportações de 5,063 mil milhões de euros, antecipando em quatro anos o "cenário de ouro" definido para 2020, o sector prepara-se, agora, para bater o seu recorde absoluto nas vendas ao exterior (5,073 mil milhões em 2001) e já definiu novos objetivos para o futuro.

A nova meta é crescer 30%, passar os 6,5 mil milhões de euros em 2030 e assumir a liderança do cluster têxtil e da moda até 2020.Este ano, até outubro, as exportações engordaram 4%.

Para isso, "é preciso continuar a investir na formação das pessoas, na tecnologia , no design, na internacionalização, na imagem", sintetiza Paulo Vaz, diretor-geral da ATP . Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que apresenta hoje à noite um balanço do trabalho feito no encerramento do projeto Fashion From Portugal, destinado à promoção da imagem da renovada Indústria Têxtil e Vestuário Portuguesa.

O projeto, que decorreu em quatro mercados (Espanha, Alemanha, EUA e Países Baixos), nos segmentos de moda, têxtil-lar e private label, envolveu um investimento de 1,7 milhões de euros para mostrar ao mundo "uma indústria reposicionada superiormente na cadeia de valor, bem sucedida na sua reestruturação e com ambição renovada", diz.

"O made in Portugal é uma etiqueta de valor reconhecida internacionalmente e o programa Fashion From Portugal ajudou a consolidar essa realidade, mas este é um trabalho em curso e não pode ser descontinuado", garante o dirigente associativo.

Para 2018 foi já apresentado um novo projeto destinado a reforçar a construção da marca coletiva Fashion From Portugal, agora focado na comunicação digital e nos consumidores do futuro.

Vencer os anos difíceis da viragem do século e reposicionar a fileira como um "case study" é um trabalho assente em "três motores fundamentais de mudança": Numa apresentação recente sobre os têxteis nacionais numa conferência de imprensa na Representação Permanente de Portugal em Bruxelas, Paulo Vaz enumerou-os: Apostar na criação de valor em vez de competir pelo preço, passar a vender soluções em vez de receber apenas encomendas e assumir uma orientação estratégica para as empresas do sector, centrada na reindustrialização, na inovação e na exportação.

Emprego cresce 8% desde 2014

Mas o esforço de reindustrialização e renovação da fileira também pode ser traduzido em números. Com 11.800 empresas e 134 mil trabalhadores, os têxteis perderam 35% da mão de obra entre 2005 e 2013, mas já viram este indicador crescer 8% desde 2014.

Em 2016, as exportações registaram o melhor desempenho dos últimos 14 anos, com crescimentos de 5,2% face ao ano anterior e de 45% face a 2009. O volume de negócios atingiu os 7,3 mil milhões de euros, o que representa o valor mais mais elevado da década e um ganho de 30% desde 2009.

No valor acrescentado bruto (2,2 mil milhões de euros), a subida foi de 33% em 5 anos, o que também trouxe um máximo da década. Na balança comercial, com um saldo positivo de 1,151 mil milhões de euros, a subida desde 2009 foi de 148%.

O volume de negócios por empregado atingiu os 53.700 euros, mais 47% do que no início da década.

.