Juros portugueses abaixo dos italianos pela primeira vez desde o resgate

Os juros da dívida portuguesa a 10 anos desceram para 1,748% na sessão da manhã desta sexta-feira aproximando-se de novo mínimo desde abril de 2015 e já se situam abaixo dos juros para os títulos italianos que estão em 1,787%. Hoje a Fitch publica a sua avaliação do rating de Portugal

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) no prazo a 10 anos desceram na sessão da manhã desta sexta-feira no mercado secundário para um nível inferior ao registado para as taxas dos títulos italianos (BTP).

O que acontece pela primeira vez desde o resgate de Portugal pela troika e simbolicamente no dia em que a agência Fitch vai publicar a sua avaliação do rating da dívida portuguesa, com o consenso dos analistas a apontarem para uma graduação da notação para grau de investimento, retirando-a da classificação de 'lixo financeiro'.

Os juros das OT naquele prazo de referência caíram sete pontos base desde o fecho de quinta-feira, estando em 1,748%, aproximando-se de novo mínimo desde abril de 2015, quando registaram 1,727% a 15 desse mês. Em contraste, os juros das BTP mantiveram-se perto de 1,79%.

Recorde-se que, no final do mês passado, os juros das OT a 10 anos situavam-se em 1,9% e os das BTP em 1,74%. No final do ano passado, o diferencial era muito maior, com os juros das OT em 3,76% e os das BTP em 1,83%.

O prémio de risco da dívida portuguesa desceu abaixo do prémio para a dívida italiana. O prémio reflete o diferencial entre o custo de financiamento da dívida alemã, que serve de referência, e o custo de financiamento de outras dívidas de membros da zona euro.