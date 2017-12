Juros da dívida portuguesa fecham ligeiramente acima dos italianos

Os juros das obrigações portuguesas a 10 anos acabaram por encerrar esta sexta-feira um ponto base acima dos registados para os títulos italianos, numa sessão em que chegaram a estar três pontos base abaixo, pela primeira vez desde o resgate

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) no prazo a 10 anos fecharam esta sexta-feira no mercado secundário em 1,82%, um ponto base acima dos registados para os títulos italianos (BTP) na mesma maturidade.

Durante a sessão da manhã desta sexta-feira, os juros das OT chegaram a estar três pontos base abaixo dos juros das BTP - 1,748% face a 1,787% - num dia simbólico em que a agência Fitch irá publicar a sua apreciação sobre o rating da dívida portuguesa de longo prazo, com os analistas a esperarem uma graduação da notação para o terreno de investimento.

Na sessão da tarde, os juros dos dois títulos subiram em relação aos mínimos do dia.