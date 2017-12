Há cinco mestrados de economia em Portugal entre os melhores do mundo

Faculdade de Economia do Porto, Nova e Católica são as escolas distinguidas

Cinco mestrados portugueses estão entre os melhores do mundo na área da economia, indica o QS World University Ranking: Business Masters Rankings 2018.

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), a Nova School of Business and Economics e a Católica Lisbon School of Business & Economics são as universidades eleitas entre as melhores do mundo em finanças, gestão e análise de dados.

A QS, apresentada como a maior rede internacional de ensino superior, coloca o Mestrado em Finanças da Nova em 35º lugar e o Mestrado em Finanças e Fiscalidade da FEP em 68º lugar entre 131 cursos em escolas de todo o mundo.

Na gestão, o ranking engloba 120 escolas e distingue três cursos em Portugal, com a Nova na 34ªa posição, a Católica na 65ª e a FEP na 75ª.

A FEP aparece ainda entre os 45 melhores do mundo na análise de dados, com o seu curso de Modelação, Análises de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão no 34º lugar.

Para a QS, os melhores do mundo são o MIT (análise de dados), a London Business School (finanças) e a HEC Paris (gestão).

Este ranking avalia os mestrados de acordo com um conjunto de indicadores como os cargos que os antigos alunos do curso ocupam, a empregabilidade, as citações dos docentes ou a relação entre o custo do mestrado e o salário dos seus alunos depois de concluído o curso.