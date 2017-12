Fitch retira Portugal do ‘lixo’ com subida de dois níveis

A Fitch subiu eta sexta-feira dois níveis na classificação da dívida portuguesa de BB+ para BBB. Coloca assim Portugal fora do ‘lixo financeiro’ e um nível acima do mínimo de ‘investimento’ que é BBB-. Falta apenas a Moody´s, com avaliação agendada para o início do próximo ano, para a dívida portuguesa ter nota mínima na notação de risco das três principais agências internacionais.

Já era esperada uma melhoria do rating pela Fitch esta sexta-feira mas o salto de duas posições ultrapassou as expetativas. Em comunicado, a agência justifica a decisão com “a forte trajetória de descida da dívida”, “uma melhoria significativa do saldo orçamental” e a maior estabilidade do sistema financeiro.

A decisão da Fitch ocorre no dia em que, simbolicamente, os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos desceram pela primeira vez desde o resgate, abaixo dos registados para os títulos italianos e pode ampliar o universo de investidores potenciais que exigem um grau de ‘investimento’ pelo menos em duas das três principais agências. As duas notações de ‘investimento’ atribuídas pela S&P e pela Fitch criam condições para que o Tesouro português venha a pagar a taxa mais baixa de sempre em emissões de dívida sindicada quando for lançada em janeiro a nova linha de obrigações a 10 anos.

As projeções da Fitch apontam para taxas de crescimento do PIB de 2,6% este ano e 1,9% no próximo. Na vertente orçamental, embora destaque as melhorias conseguidas no défice, não espera para já grandes descidas em 2018 e prevê inclusivamente um valor de 1,4%, idêntico ao de 2017.

Esta mexida pela Fitch ultrapassou a própria graduação atribuída pela Standard & Poor’s (S&P) em setembro quando foi a primeira agência entre as três grandes a retirar Portugal do ‘lixo financeiro’. Então, a S&P atribuiu a notação de BBB- (um nível abaixo de BBB) à dívida portuguesa. A subida de dois níveis atribuída pela Fitch colocou a notação da dívida portuguesa acima inclusive da atribuída (BBB baixo equivalente a BBB-) pela própria DBRS, a agência canadiana que nunca cortou o rating português para ‘lixo financeiro’ durante o período de resgate.

Neste momento, apenas a Moody’s, a primeira a colocar a dívida portuguesa em classificação especulativa logo em julho de 2011, mantém Portugal em ‘lixo financeiro’, ainda que com perspetiva positiva, o que permite antever uma decisão de subida em 2018.