Dívida grega. Juros fecham em mínimos de mais de uma década

Os juros das obrigações helénicas a 10 anos encerraram a semana caindo para 3,95% no mercado secundário da dívida, um nível abaixo de 4% pela primeira vez desde novembro de 2006

A descida dos juros dos títulos gregos tem estado imparável. Os juros (yields) das obrigações com prazo a 10 anos fecharam esta sexta-feira em 3,95%, um mínimo desde novembro de 2006. É a primeira vez em 11 anos que os juros, no prazo de referência, descem abaixo de 4%.

A tendência de queda dos juros está a ser alimentada pela perspetiva de uma saída do terceiro resgate em agosto do próximo ano e de um acordo dos credores oficiais europeus com o Fundo Monetário Internacional sobre um 'alívio' da dívida que garanta a sua sustentabilidade, negociação em que já vai participar Mário Centeno como presidente do Eurogrupo.

Recorde-se que a Grécia está a obter estes mínimos de mais de uma década sem beneficiar, desde o início, do programa de compra de dívida no mercado secundário pelo Banco Central Europeu e que há uma muito baixa probabilidade de conseguir ainda 'entrar' nesse programa depois de sair do resgate.