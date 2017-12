Desemprego abaixo dos 7% em 2019 nas previsões do BdP

A recuperação do mercado de trabalho português vai prosseguir nos próximos anos. É essa a expectativa do Banco de Portugal (BdP) que aponta para a continuação da descida da taxa de desemprego, suportada pela criação de emprego em termos líquidos.

Assim, no Boletim Económico de dezembro, divulgado esta sexta-feira, o BdP espera que a taxa de desemprego este ano fique nos 8,9% (menos uma décima do que a anterior projeção), o que compara com 11,1% em 2016.

Em 2018, a taxa de desemprego deve descer para 7,8%, ficando já abaixo da barreira dos 7% em 2019 (a previsão é de 6,7%). Para 2020, último ano da projeção, o BdP aponta para uma taxa de desemprego de 6,1%.

Esta redução do desemprego será sustentada pela criação de emprego em termos líquidos. "Depois de uma subida de 3,1% em 2017, o emprego deverá continuar a crescer até 2020, ainda que a um ritmo inferior ao do PIB (1,6% em 2018, 1,3% em 2019 e 0,9% em 2020)", destaca o BdP.

Mas, a instituição deixa um alerta: "O elevado peso do desemprego de longa duração e a redução da população ativa, que apenas será parcialmente revertida até 2020, requerem uma abordagem integrada, fundamental para aumentar o nível de produtividade e de bem-estar económico no longo prazo".