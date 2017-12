Banco de Portugal mais otimista sobre a economia

A economia portuguesa deve crescer mais em 2017 e nos próximos anos do que o Banco de Portugal (BdP) tinha antecipado. É essa a mensagem do Boletim Económico de dezembro da instituição, divulgado esta sexta-feira, onde são revistas em alta as projeções de crescimento do PIB.

Assim, o BdP espera agora uma expansão de 2,6% este ano (mais uma décima do que a anterior projeção), em linha com o previsto pelo Governo.

Quanto a 2018, o BdP projeta um aumento do PIB de 2,3% (mais três décimas), estando, assim, até mais otimista do que o governo para o próximo ano, que aponta para um crescimento de 2,2%.

O horizonte de projeção vai até 2020, com o BdP a apontar para crescimentos de 1,9% em 2019 (mais uma décima) e de 1,7% em 2020 (não tinha, até agora, projeção para este ano).

"A atividade económica em Portugal deverá continuar a expandir-se ao longo do horizonte de projeção, a um ritmo próximo do projetado para a área do euro", antecipa o BdP.

Mais ainda, "com o ritmo de crescimento projetado, em 2020 o PIB deverá situar-se cerca de 4% acima do nível registado antes da crise financeira internacional", frisa o BdP.

Exportações e investimento suportam crescimento

"A expansão projetada para a economia portuguesa tem subjacente uma recomposição da procura global orientada para um crescimento mais sustentável, assente no dinamismo das exportações e do investimento e num enquadramento internacional favorável", salienta o BdP.

Assim, "as projeções apontam para um crescimento robusto das exportações até 2020, refletindo aumentos da procura externa e ganhos de quota de mercado", lê-se no comunicado que acompanha o relatório.

Para 2017, o BdP espera um crescimento de 7,7% nas exportações, seguindo-se 6,5% em 2018, 5% em 2019 e 4,1% em 2020. "Prevê-se que as exportações de turismo mantenham um crescimento superior ao das exportações totais", frisa o documento.

Quanto ao investimento, "a componente mais dinâmica da procura global deverá ser a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), refletindo em particular a evolução do investimento empresarial", considera o BdP.

As previsões para a FBCF – a componente-chave do investimento – são de crescimentos de 8,3% em 2017, 6% em 2018 e 2019 e 5,4% em 2020.

Contudo, "o nível da FBCF no final do horizonte deverá ser 11% inferior ao observado antes da crise financeira internacional", alerta o BdP.

Quanto ao consumo privado deverá manter um crescimento inferior ao da atividade, com aumentos de cerca de 2,1% em 2017 e 2018, e em torno de 1,8% em 2019 e 2020. "Esta evolução está em linha com a do rendimento disponível real e deverá traduzir-se numa taxa de poupança globalmente estável ao longo do horizonte de projeção", aponta o BdP.