Autoeuropa. Negociações serão retomadas na segunda-feira

Depois de quase três horas de reunião, em Lisboa, entre a administração da Autoeuropa, a comissão de trabalhadores da empresa, o ministro do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, disse que as negociações serão retomadas na próxima segunda-feira. Em causa está um acordo entre as partes quanto ao prolongamento do horário de trabalho aos sábados, para que a empresa de Palmela possa garantir a produção do novo modelo da Volkswagen, o T-Roc. O ministro diz que tem a noção das responsabilidades do Governo neste domínio, e que passam sobretudo pela “criação e reforço de equipamentos sociais de apoio às famílias” dos trabalhadores que passem a laborar ao fim-de-semana, nomeadamente com a criação (ou prolongamento do horário de abertura) de creches para os seus filhos. Vieira da Silva disse ainda estar seguro de que as duas partes – Autoeuropa e trabalhadores – “têm a perceção clara das suas responsabilidades, pois estamos a falar de milhares de empregos” que estão em causa, assim como da importância que aquela empresa tem para a economia nacional. O ministro do Trabalho acredita que possa haver rapidamente um plano de trabalho que conduza ao acordo, que se espera para breve, sendo que está também marcado um novo plenário pela comissão de trabalhadores da Autoeuropa, já para a próxima quarta-feira. É aqui que se irá decidir ser as propostas da administração serão aceites em definitivo.