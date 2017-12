Serviços universais de comunicações são prioritários e estão sob avaliação da Anacom

Os serviços universais de telecomunicações e postal são temas prioritários para a Anacom, que tem estado a avaliá-los. Para os CTT há vários cenários em análise. Cadete de Matos considera razoável o fim do contrato do serviço universal fixo

Os CTT estão na agenda da Anacom, e o regulador tem estado a estudar cenários alternativos para melhorar a qualidade do serviço universal postal, adiantou o presidente José Cadete de Matos, num encontro com jornalistas.

Está a ser feito um diagnóstico da situação para melhorar a qualidade de alguns indicadores, e eventualmente alterar as métricas que são habitualmente usadas para o território nacional e que poderão passar a ser, por exemplo, regionais. Recorde-se que em novembro os CTT foram multados por incumprimento num dos indicadores.

"Estamos a debater dentro da Anacom" se será necessário "fixar objetivos mais ambiciosos" e se estes irão significar custos mais elevados, admitiu José Cadete de Matos. O presidente da Anacom disse que está apenas a abrir-se cenários, e que os CTT têm sido também chamados a dar a opinião. Os indicadores de qualidade para o serviço universal postal têm uma duração de três anos e mantêm-se ativos até janeiro. Cadete de Matos prevê novidades nesta matéria até meados de 2018.

"Temos recebido perguntas do Governo e do Parlamento" sobre o serviço postal universal, admitiu Cadete de Matos. Os CTT estão sob holofotes mediáticos há umas semanas: o PCP e o Bloco têm falado em nacionalização e está marcada uma greve para os dias 21 e 22 de dezembro.

O Governo anunciou na quarta-feira que vai criar um grupo de trabalho para analisar o serviço dos CTT e "possíveis ações de melhoria", uma decisão tomada depois de o PS ter pedido uma avaliação das responsabilidades contratuais com o Estado. Não está previsto o que poderá ser feito caso os CTT deixem de ser os prestadores do serviço universal postal, sublinhou o presidente da Anacom. A concessão do serviço universal termina em 2020.

Governo pode abrir processo de negociação com a NOS

Cadete de Matos diz que o Governo ouviu a proposta da Anacom para que deixe de ser prestado o serviço universal fixo por "inexpressiva procura" e admite abrir um processo de negociação do contrato com a NOS, recorrendo a arbitragem externa. O que a Anacom propôs foi uma rescisão do contrato por mútuo acordo. A operadora liderada por Miguel Almeida discorda profundamente com a posição da Anacom e já ameaçou avançar para o tribunal.

O presidente da Anacom considera que "é legítimo a NOS defender os seus direitos". Porém, sublinha que a operadora "não justificou nem defendeu a necessidade de manter o serviço universal de telefone fixo". Cadete de Matos garantiu que informou Miguel Almeida da proposta da Anacom um dia antes dela ser anunciada, ao contrário do que disse a NOS, que afirmou ter sido informada pela comunicação social.

O regulador das comunicações justificou a sua posição também com o facto de o mercado estar a assegurar o serviço universal em termos concorrenciais. Em três anos houve apenas dois clientes a pedir o serviço universal fixo. E lembrou que na Europa há países que abdicaram do serviço universal fixo por este ser prestado pelo mercado a preços adequados.

Em avaliação está também a prestação do serviço universal nos postos públicos e na lista amarela.