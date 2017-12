Nuno Mota Pinto vai presidir ao Montepio e os restantes administradores deverão sair com Félix Morgado

A Associação Mutualista Montepio Geral escolheu Nuno Mota Pinto, administrador do Banco Mundial, para presidir à comissão executiva da Caixa Económica Montepio Geral. Outros nomes serão apontados para a comissão executiva, mas nenhum foi ainda apresentado ao Banco de Portugal

A Associação Mutualista Montepio Geral, dona do banco Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) confirmou ao final da tarde desta quinta feira que vai substituir José Félix Morgado na presidência do banco.

Os restantes membros da atual comissão executiva também irão ser substituídos, segundo apurou o Expresso. Contudo, ainda não se conhecem os nomes que vão integrar este órgão. Os novos nomes deverão ser escolhidos por Nuno Mota Pinto e pelo novo acionista, a Santa Casa da Misericórdia, e ainda terão de ser submetidos ao Banco de Portugal para aprovação. Até agora nenhum nome chegou ao supervisor da banca.

Nuno Mota Pinto, administrador do Banco Mundial foi convidado e aceitou presidir à comissão executiva da CEMG, substituindo José Félix Morgado que assumiu este cargo em agosto de 2015 e não chega a completar um mandato.

No comunicado enviado ás redações, a associação mutualista diz que Nuno Mota Pinto "iniciará funções logo que nas próximas semanas sejam cumpridos os tramites estatutários, legais e regulamentares", e que " a escolha reúne o consenso da estrutura acionista e adequa-se ao perfil requerido para a execução da estratégia definida no sentido de dar cumprimento aos objetivos da transformação da CEMG na instituição financeira portuguesa de referência para a economia social".

O mal estar entre Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral e Félix Morgado que entrou em agosto de 2015 para presidir ao banco na sequência da separação de águas entre o banco e associação, já era esperada.

Com o acordo fechado para a entrada do novo acionista, a Santa Casa da Misericórdia, Tomás Correia apressou este dossiê e terá tido, segundo apurou o Expresso, a concordância do novo acionista que irá ter 10% da CEMG investindo cerca de €200 milhões.

No comunicado da associação pode ler-se que "na sequência do plano da parceria de desenvolvimento da instituição financeira da economia social, que decorre do Memorandum de entendimento assinado com a SCML em Junho de 2017, torna-se indispensável a criação de condições para a sua operacionalização. Nesse sentido, os parceiros envolvidos têm vindo a dar passos importantes na concretização da estratégia anunciada".

Nuno Mota Pinto é licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra e iniciou a sua carreira na banca na década de 90, foi até agora diretor executivo e administrador do Banco Mundial. Nos últimos 10 anos, trabalhou em diversas áreas como as de financiamento para o desenvolvimento, globalização, redução da pobreza, estratégias nacionais e desafios globais e abordagens às crises económicas e financeiras em particular no Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.