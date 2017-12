Novo modelo da Autoeuropa faz disparar produção automóvel em Portugal

Em Novembro de 2017 saíram das fábricas nacionais de automóveis 22.967 veículos, o que representou um crescimento de 70,9% relativamente ao mês homólogo de 2016. O T-Roc, da Autoeuropa, é o principal responsável pelo 'disparo'

O novo modelo da Volkswagen, que já começou a ser produzido na fábrica da Autoeuropa, em Pamela - o T-Roc - foi o principal responsável pelo aumento da produção automóvel a nível nacional, durante o mês de novembro, segundo informação hoje divulgada pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No total, e ainda segundo a mesma fonte, as fábricas nacionais de automóveis produziram 22.967 veículos ligeiros e pesados em novembro, o que representou um crescimento de 70,9% relativamente ao mês homólogo de 2016.

A ACAP informa ainda que, em novembro, foram produzidos em Portugal mais veículos automóveis do aqueles que foram vendidos (22.967 versus 21.846), sendo que nestes últimos também se incluem veículos fabricados em solo nacional.

No período acumulado de Janeiro a Novembro de 2017 foram produzidos 160.236 veículos automóveis, ou seja, mais 19,3% do que em igual período de 2016.

A ACAP refere ainda que a nformação estatística relativa ao período de janeiro a novembro de 2017 "confirma a importância das exportações para o sector automóvel, já que 96,5% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

Os dados hoje divulgados mostram que a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 86,1% – com a Alemanha (21,3%), Espanha (13,6%), França (11,6%) e Reino Unido (10,7%) no topo do ranking.

Em termos de grandes regiões à escala global, o mercado asiático, liderado pela China (9,6%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.