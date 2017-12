É dia de show Draghi. Cinco temas a seguir na reunião do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) realiza esta quinta-feira a última reunião do conselho em 2017 abordando a política monetária.

Os analistas não esperam mexidas no quadro das taxas diretoras (que estão em mínimos históricos) e no programa de compra de ativos.

A decisão crucial para 2018 foi tomada na reunião de 26 de outubro, prolongando o programa até setembro do próximo ano e garantindo que o capital que o BCE receber nas amortizações será reinvestido nos mesmos emissores.

Esse prolongamento e os reinvestimentos reforçaram a descida das taxas de juro da dívida soberana, nomeadamente dos periféricos do euro. Tem sido o fator externo a alimentar a queda dos juros da dívida portuguesa para mínimos históricos em leilões de obrigações (como a 8 de novembro, na maturidade a 10 anos) e, em alguns prazos, no mercado secundário.

No entanto, o diabo pode estar nos detalhes da comunicação, quer na resolução que for divulgada pelas 12h45 (hora de Portugal), quer nas respostas que Mario Draghi, o presidente do BCE, der na conferência de imprensa que se iniciará pelas 13h30.

Há 5 temas que vão atrair a atenção. Os ‘sinais’ que forem dados terão impacto nos mercados.

Inflação em 2020 na zona euro vai estar próxima de 2% (a meta da política do BCE) ou não?

O BCE vai divulgar as projeções dos seus técnicos para as principais variáveis macroeconómicas na zona euro e, pela primeira vez, as suas previsões para 2020.

A projeção da inflação para aquele ano vai estar no centro das atenções. Nas projeções divulgadas em setembro, a curva da inflação descia de 1,5% em 2017 para 1,2% em 2018 e voltava a subir para 1,5% em 2019. O quadro de baixa inflação, distante da meta do BCE, não sofria nenhuma alteração decisiva. O ‘mistério’ da inflação baixa permanece.

A expetativa é saber se algumas das previsões para 2017 a 2019 vão ser alteradas e qual a projeção que vai ser avançada para 2020: ficará próxima de 2%, ou continuará claramente abaixo, bloqueando a possibilidade de mexidas na taxa diretora de juro nesse horizonte.

As projeções de crescimento na zona euro vão ser revistas em alta?

Nas projeções de setembro, os técnicos do BCE apontaram para um crescimento de 2,2% este ano e um claro abrandamento nos dois anos seguintes, com o ritmo económico a descer para 1,8% em 2018 e 1,7% em 2019.

As projeções a serem hoje apresentadas vão manter essa perspetiva de desaceleração, incluindo o ano de 2020, ou vão rever em alta, introduzindo um elemento de mais otimismo sobre a recuperação na zona euro.

Um horizonte de maior otimismo é crucial para as economias periféricas, como Portugal.

A maioria do conselho vai optar por comunicar que o programa de compra de ativos termina mesmo em setembro de 2018, alterando a “orientação futura”?

Na reunião de outubro, a maioria do conselho pronunciou-se por deixar em aberto o fim do programa de compra de ativos, apesar de ter decidido reduzir para metade o volume de aquisição de títulos a partir de janeiro.

Na comunicação oficial sobre a “orientação futura” manteve-se a disposição do BCE em aumentar o programa na sua duração ou dimensão, se tal se revelar necessário, e sublinhou-se que a duração poderá ir “até mais tarde, se necessário, e, em qualquer caso, até que o Conselho do BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo para a inflação”.

No entanto, pelas atas da reunião de outubro divulgadas ficou claro que essa decisão não foi tomada por unanimidade. Ela teve oposição e há governadores e mesmo membros do conselho diretivo (como Benoît Coeuré) que acham que chegou a altura de comunicar ao mercado que o programa termina mesmo em setembro.

Os analistas vão estar atentos a se a “orientação futura” é alterada em relação a esse detalhe (eliminando a cautela) ou se Draghi vai dar algum sinal nesse sentido na conferência de imprensa.

O BCE vai alterar a estratégia gradual de redução da política monetária expansionista?

Outro ponto a seguir no comunicado oficial e nas declarações de Draghi tem a ver com o que tem sido designado por estratégia de “sequenciação” da saída da política monetária expansionista seguida em particular desde que o atual presidente tomou as rédeas do banco central em novembro de 2011.

A sequenciação significa que a descontinuação vai seguir um guião, em larga medida em concretização pela Reserva Federal dos Estados Unidos desde 2014.

A primeira etapa será a descontinuação efetiva do programa de aquisição de ativos. Terminará em setembro do próximo ano, ou poderá mesmo ser prolongado, ainda que com uma redução progressiva das compras mensais – eis a questão. Mario Draghi já afirmou que não haverá uma morte súbita do programa, mas essa intenção poderá ter várias interpretações.

Mesmo havendo uma descontinuação, o BCE irá continuar a reinvestir o capital das amortizações que receber, processo que passou a publicar mensalmente no que respeita ao horizonte de doze meses.

Por exemplo, até novembro de 2018, o banco central vai reinvestir €104 mil milhões em títulos de dívida pública, cerca de 6% do stock atual que tem em carteira. A título comparativo, o volume de compra no mercado secundário de nova dívida pública andará em torno de €220 mil milhões (cerca de 82% do volume total de aquisição de ativos até final de setembro do próximo ano, se a composição das compras se mantiver idêntica a 2017). O que significa que o reinvestimento aumenta em quase 50% a intervenção global mensal do BCE no mercado de dívida pública.

O reinvestimento continuará “durante um período prolongado após o termo das compras líquidas de ativos e, em qualquer caso, enquanto for necessário”.

A segunda etapa tem a ver com o início da subida das taxas diretoras, depois de um período em mínimos históricos. A estratégia do BCE indica que o conselho “continua a esperar que as taxas de juro diretoras do BCE permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos”.

A dimensão temporal do “muito para além” varia nos cenários dos analistas. Ainda, recentemente, no Economic Outlook da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) se aconselhava a que “decisões para aumentar as taxas diretoras deverão ser adiadas até 2020”.

Draghi vai falar sobre a bitcoin e as moedas criptográficas?

A bitcoin foi ontem tema em destaque na última conferência de imprensa dada pela presidente da Reserva Federal norte-americana.

Janet Yellen, de saída no início de fevereiro, foi confrontada com três perguntas sobre aquela moeda criptográfica. A chefe dos banqueiros centrais dos EUA disse, em resumo, que se trata de “um ativo altamente especulativo”, mas que o risco para a estabilidade do sistema financeiro é “limitado”.

A bitcoin valorizou em euros cerca de 1500% desde início do ano. No fecho do mercado cambial de ontem cotava-se em €13.991, tendo chegado a um máximo de €14.995 durante a sessão de 8 de dezembro. A trajetória na abertura desta quinta-feira é de subida.