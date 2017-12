Construção. Credores aprovam recuperação da Soares da Costa

A Caixa Geral de Depósitos representa um quarto da dívida total e terá votado a favor do plano de recuperação.

Os credores da Soares da Costa (SdC) aprovaram a nova versão do Plano Especial de Revitalização com 77% de votos favoráveis, apurou o Expresso. Este resultado significa que os principais credores, incluindo a Caixa Geral de Depósitos (CGD), votaram a favor da recuperação da construtora que em 2018 celebra o centenário.

Na primeira versão do PER, a CGD votara contra forçando uma aprovação tangencial (52%) do plano. A CGD representa um quarto de toda a dívida (700 milhões de euros). BCP e Banco Millennium Atlântico (BMA) sempre estiveram ao lado da recuperação da construtora.

O BMA é o principal credor angolano (74 milhões de euros) e surge como parceiro e financiador da SdC neste programa de salvação.

O primeiro PER seria rejeitado pelo juiz do Tribunal de Comércio de Gaia que deferiu a impugnação apresentada,entre outros pelo EuroBic, a sucursal portuguesa do banco angolano BIC. A impugnação alegava tratamento desigual dos credores europeus e africanos. A segunda versão corrigia os vícios detetados pelo juiz.

Metade da dívida perdoada

Segundo o plano apresentado há um mês aos credores, a banca e todos os fornecedores vão perdoar metade da dívida para viabilizar a sobrevivência da construtora. O que sobra é pago em 18 anos. As dívidas aos trabalhadores (mais de 4 milhões de euros) e ao Estado serão pagas na íntegra, em prestação anuais.

No caso da banca, há mais 15% da dívida que fica dependente dos lucros gerados pelo grupo e será paga de uma só vez ao fim de 18 anos, o horizonte temporal da reestruturação financeira. A construtora espera regressar aos lucros em 2020.

A construtora comprometeu-se a vender a unidade em Moçambique para gerar liquidez (20 milhões de euros), a que se juntará um financiamento de emergência do BMA (15 milhões de euros).

Com a aprovação do PER, a SdC abre um novo ciclo, com a saída da construtora do universo de António Mosquito, O presidente da administração, Joaquim Fitas, vai liderar uma operação de aquisição pelos quadros da SdC SGPS, a holding do grupo de construção.