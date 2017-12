Bolsas europeias negativas à espera de reunião do BCE

Investidores aguardam última reunião do ano de política monetária do Banco Central Europeu e depois da Fed ter voltado a subir as taxas de juro

As bolsas europeias estiveram a negociar maioritariamente em baixa, com os investidores a aguardarem a última reunião do ano de política monetária do Banco Central Europeu e depois da Fed ter voltado a subir as taxas de juro.

A Reserva Federal norte-americana subiu na quarta-feira as taxas de juro em um quarto de ponto percentual e pela terceira vez este ano.

Pelas 08h45 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 0,12% para os 3.577,35 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,13% de Paris e as de 0,20 de Frankfurt, com Madrid a subir 0,15%.

Lisboa seguia com o principal índice, o PSI20, alinhado com as congéneres europeias, a cair 0,04% para os 5.381,48 pontos.

O BCE deverá hoje manter as taxas de juro de referência para a zona euro, mas os investidores aguardam que a instituição divulgue as suas previsões macroeconómicas, segundo referiram analistas contactados pela agência Lusa.

A reunião de política monetária do BCE de hoje, a última do ano, realiza-se na sede da instituição, em Frankfurt, e é seguida da habitual conferência de imprensa de Mario Draghi.

No passado dia 26 de outubro, o BCE decidiu reduzir os estímulos monetários na zona euro para metade (de 60 mil milhões de euros mensais para 30 mil milhões de euros) e manteve as taxas de juro, com a principal taxa de refinanciamento a permanecer em 0%.

Entre as matérias-primas, o crude Brent, de referência na Europa, seguia a subir até aos 62,86 dólares por barril e no mercado de divisas, o euro valorizava-se na abertura até aos 1,1824 dólares.