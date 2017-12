Yellen na despedida diz que um colapso da bitcoin tem impacto limitado

Na última conferência de imprensa como presidente do banco central norte-americano, a economista enfrentou, pela primeira vez, perguntas insistentes sobre a moeda criptográfica na ribalta. Considerou a bitcoin, esta quarta-feira, como “altamente especulativa”, mas com “riscos limitados” para a estabilidade financeira

A bitcoin é "um ativo altamente especulativo", mas um abalo no seu preço que tem subido exponencialmente tem "riscos limitados" para a estabilidade do sistema financeiro norte-americano, afirmou, esta quarta-feira, Janet Yellen, a presidente da Reserva Federal (Fed), na sua última conferência de imprensa como líder dos banqueiros centrais dos Estados Unidos.

A conferência de imprensa em Washington realizou-se estas quarta-feira, durante uma hora, após a reunião de dois dias da Fed, em que decidiu subir em 25 pontos base a taxa diretora.

Yellen foi, pela primeira vez, desde que lidera a Fed, confrontada, em conferência de imprensa, com perguntas sobre a bitcoin, a moeda criptográfica na ribalta nas últimas semanas, depois de ter protagonizado um disparo de preços em dólares.

A economista, que sai em fevereiro da presidência da Fed, sublinhou que o banco central norte-americano tem estado atento "aos riscos emergentes", mas, quanto à bitcoin, não "vê risco para o núcleo duro do sistema financeiro". Respondia a uma das três perguntas colocadas na conferência de imprensa, que a interrogava diretamente se a Fed não teria subestimado a ameaça da moeda encriptada.

A presidente da Fed referiu que a bitcoin ainda desempenha "um papel pequeno no sistema de pagamentos" e distinguindo as moedas encriptadas atualmente na moda das moedas digitais recomendou "cautela" nos passos a dar por parte dos bancos centrais, sublinhando que o assunto não está, na atual fase, na agenda do banco central norte-americano.

Adiantou que os bancos centrais que estão a pensar “experimentar moedas digitais próprias” deverão ter em consideração que “há benefícios limitados na sua introdução, uma necessidade limitada para as ter, e preocupações substanciais”.