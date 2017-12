UE chega a acordo sobre capturas e quotas de pesca para 2018

Os ministros das Pescas da União Europeia chegaram esta madrugada a acordo para os totais admissíveis de capturas e quotas para 2018, após mais de 20 horas de negociação em Bruxelas, informaram fontes europeias.

Os vinte e oito chegaram a um acordo às 07h38 locais (06h38 em Lisboa), depois de uma negociação particularmente longa em relação aos anos anteriores, de quase vinte e duas horas.

Os ministros estavam reunidos desde as 10:00 da manhã (9 horas em Lisboa) de terça-feira em Bruxelas.

Já no final do encontro dos ministros, Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, falou aos jornalistas.

Destacou o “resultado bastante favorável” da maratona de quase 24 horas de negociações sobre as pescas para 2018, face às expectativas de Portugal, nomeadamente na redução da pescada.

“Os resultados deste conselho, face às expectativas, são bastante favoráveis”, disse a ministra aos jornalistas, exemplificando com o biqueirão – uma espécie com elevado valor comercial – “onde havia uma proposta de redução de 20%” e foi conseguida a manutenção” das quotas de pesca para o próximo ano.