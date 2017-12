Reserva Federal sobe juros na última reunião do ano

O banco central norte-americano decidiu esta quarta-feira subir a taxa diretora em 25 pontos base fixando o novo intervalo de juros entre 1,25% e 1,5%, o dobro do fixado há um ano. Banqueiros da Fed continuam a apostar em três subidas em 2018

A Reserva Federal (Fed), o banco central norte-americano, decidiu subir esta quarta-feira a taxa diretora em 25 pontos base (um quarto de ponto percentual) na última reunião do ano.

A taxa diretora é, agora, fixada no intervalo entre 1,25% e 1,5%. Este limite superior é o dobro do fixado na reunião de dezembro do ano passado.

Os membros da Fed apontam para três novas subidas da taxa diretora no próximo ano. Este ano, o banco central procedeu a três subidas de 25 pontos base, em março, junho e, agora, em dezembro. As projeções médias hoje divulgadas apontam para uma taxa diretora de 2,1% no final de 2018, 2,7% em 2019 e 3,1% em 2020. Neste último caso, a projeção foi revista em alta; em setembro apontava para 2,9%.

Nas projeções divulgadas esta quarta-feira, a Fed reviu em alta as previsões para o crescimento económico em 2017 e nos três anos seguintes, em relação ao que havia apresentado em setembro. No entanto, o crescimento não será superior a 2,5% em 2018 e deverá abrandar para 2,1% em 2019 e 2% no ano seguinte - projeções que contrastam com as metas políticas de crescimento colocadas pela Administração Trump. Para 2017, a Fed reviu de 2,4% para 2,5%, uma taxa que Jerome Powell - o futuro presidente indicado pela Administração Trump - já havia referido aquando da sua audição no Senado. A Fed reviu em baixa as projeções para a taxa de desemprego, que deverá cair para 3,9% em 2018 e 2019, uma situação considerada de pleno emprego.

Quanto ao tema fundamental da inflação, as novas projeções não mexeram nas previsões que a Fed havia apresentado em setembro, com exclusão de 2017, em que reviu em alta a inflação de 1,6% para 1,7%. A inflação só deverá estabilizar na meta de 2% em 2019.