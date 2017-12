Dono da Zara e Maximo Dutti com lucros de 2,3 mil milhões

Em comunicado enviado à imprensa, o grupo Inditex informa que as vendas aumentaram 10%, de fevereiro a outubro deste ano, para 17.963 milhões de euros. Os lucros cresceram 6%

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Maximo Dutti e líder mundial da venda de roupa a retalho, anunciou hoje lucros de 2.341 milhões de euros nos primeiros nove meses do seu exercício fiscal (fevereiro a outubro), mais 6 % do que um ano antes.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, o grupo informa que as vendas aumentaram durante o mesmo período 10 %, para 17.963 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do maior grupo de distribuição têxtil do mundo foi de 3.819 milhões de euros, um aumento de 5,8 % em relação a um ano antes, que reflete uma diminuição das vendas de roupa de inverno devido às altas temperaturas verificadas.

A Inditex tinha no final de outubro 7.504 lojas em 94 mercados, tendo aberto estabelecimentos em 52 países como os Estados Unidos da América, Vietname, China ou Turquia.

Por continentes, a empresa abriu 74 novas lojas na Europa, 48 na América e 90 em Asia e Resto do Mundo.

Em Portugal, o grupo Inditex tinha no final do ano passado 337 lojas com as marcas de Zara (67), Zara Kids (16), Pull&Bear (53), Massimo Dutti(41), Bershka (50), Stradivarius (44), Oysho (34), Zara Home (26) e Uterque (6).