Contágio romano agitou os juros da dívida

Depois de fechar abaixo de 1,8% na segunda-feira, os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos encerraram esta quarta-feira no mercado secundário perto de 1,9%. A maior subida registou-se nos juros dos títulos italianos. Analistas falam do risco político transalpino e de contágio nos periféricos do Sul

Os juros (yieds) das Obrigações do Tesouro (OT) português no prazo a 10 anos fecharam esta quarta-feira no mercado secundário em 1,89%, uma subida de quatro pontos base em relação ao encerramento no dia anterior e de 10 pontos base face a segunda-feira.

O movimento de alta não foi exclusivo dos títulos portugueses, tendo-se registado esta quarta-feira subidas de oito pontos base nos juros das obrigações italianas e de três pontos base no caso das espanholas.

Os juros portugueses estão, agora, a 11 pontos base dos italianos e a 49 pontos base dos espanhóis. No final do ano passado estavam a 193 e 237 pontos base respetivamente. A redução do diferencial foi brutal.

Risco político italiano

Os analistas falam de um contágio italiano nos periféricos do Sul, provocado pela probabilidade do Parlamento italiano ser dissolvido até final do ano e serem convocadas eleições legislativas para 4 ou 11 de março, num quadro em que todas as sondagens realizadas em dezembro apontam para uma vitória do Movimento 5 Estrelas, a liderar as escolhas do eleitorado, à frente do Partido Democrático (atualmente no governo desde 2013), da Força Itália de Sílvio Berlusconi e da Liga Norte.

A par da incerteza sobre o formato do futuro governo alemão e das repercussões dos resultados das eleições de 21 de dezembro na Catalunha, as eleições italianas são o principal elemento de risco no primeiro semestre do próximo ano na zona euro.

Os juros das OT a 10 anos desceram na segunda-feira para um mínimo de 31 meses, fechando em 1,79%. A trajetória descendente inverteu-se na sessão seguinte.

Expetativa positiva para decisão da Fitch na sexta-feira

Os analistas mantêm a expetativa de que a provável decisão na sexta-feira da agência Fitch procedendo à graduação para investimento da notação de Portugal, retirando-a de 'lixo financeiro', terá um efeito positivo nos juros.

"Uma eventual decisão da Fitch nesse sentido tem relevância porque há fundos de investimento que só compram dívida de emitentes com a classificação de grau de investimento por duas das três principais agências de rating", sublinha Filipe Garcia, presidente da consultora Informação de Mercados Financeiros.

Com a Fitch a juntar-se à Standard & Poor's na retirada da dívida de longo prazo portuguesa de uma situação de títulos especulativos, o universo dos investidores internacionais amplia-se.