Autoeuropa. Cristas desafia Governo a “chamar à razão” PCP e BE

A presidente do CDS desafia o Governo a "chamar à razão" PCP e BE, que diz estarem "por detrás da teia de dificuldade" nas negociações entre trabalhadores e administração da Autoeuropa.

"O Governo, que além do mais se senta à mesa das negociações com os seus parceiros – PCP e BE –, já devia ter falado desde logo com estes partidos, que estão por detrás da teia de dificuldade que está montada na Autoeuropa, e já os devia ter chamado à razão", aponta Assunção Cristas.

A líder centrista falava esta manhã aos jornalistas sobre a situação na fábrica Autoeuropa, no final de uma visita a um bairro municipal de Lisboa.