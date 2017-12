Angolana Unitel diz que os dividendos não foram pagos à PT por indisponibilidade cambial

Desde 2011 que a Unitel não paga dividendos à PT Venture, empresa que passou para as mãos da Oi em 2014, na sequência da falhada fusão entre a PT e a operadora brasileira. Perante este incumprimento, a Oi avançou em 2015 com um processo no Tribunal de Arbitral de Paris, e conseguiu que o Tribunal das Caraíbas Orientais fizesse um congelamento a nível mundial dos bens da Vidatel, empresa através da qual Isabel dos Santos detém 25% da Unitel. O "Público" noticiou esta quarta-feira que Isabel dos Santos transferiu 238 milhões de euros das contas da Vidatel no BPI para contas pessoais sete horas antes de ter sido decretada o congelamento dos bens.

A Unitel já veio justificar-se alegando que os dividendos em dívida pela Unitel à PT Ventures já estão disponíveis e não foram pagos apenas porque a crise cambial em Angola tem impedido a conversão de kwanzas em dólares ou em euros, impedindo transferência dos mesmos para o exterior. Os dividendos da Unitel já não são pagos desde 2011 e foram desde essa altura motivo de conflito entre a PT e a operadora angolana. Henrique Granadeiro, então presidente da PT, chamou a atenção para o incumprimento da operadora, tecendo duras críticas.

"O procedimento judicial a que se refere a notícia (do "Público") corresponde a uma providência cautelar interposta pela PT Ventures contra a Vidatel e refere-se, sobretudo, ao não repatriamento de dividendos da PT Ventures que foram deliberados pela Unitel. O pagamento dos dividendos no exterior, por razões macroeconómicas de Angola, nomeadamente falta de divisas, não foi possível até a data, pois é necessária a sua conversão em dólares ou euros, para devida exportação", diz a Unitel em comunicado.

A operadora angolana defende-se ainda dizendo no mesmo comunicado que nem Isabel dos Santos (que não é acionista diretamente, mas através da Vidatel), nem a Unitel são partes no procedimento judicial interposto pela Oi.

A Unitel reconhece que os dividendos em falta ascendem a mais de 600 milhões de euros ao câmbio oficial, e diz que é um "montante que facilmente se entende não ser comportável no sistema bancário angolano, no atual momento cambial que vive a economia angolana".

"É entendimento dos acionistas angolanos da Unitel que estes não podem ser responsabilizados por expatriação de dividendos de um acionista estrangeiro, o que, em seu entender, tem pleno assento na letra da Lei de Investimento e demais legislação aplicável em Angola", sublinha a Unitel. E prossegue: "Nenhuma transação financeira ilegítima ou ilegal foi realizada pela Unitel ou por Isabel dos Santos".