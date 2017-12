Produção na construção aumenta 2,6% em outubro

O índice de produção na construção apresentou uma taxa de variação homóloga de 2,6% em outubro, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A construção de edifícios continua a ser o motor do sector

O ìndice de Produção na Construção registou um crescimento homólogo de 2,6% em outubro. Este aumento, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), foi determinado pela aceleração no segmento da construção de edifícios, compensando o abrandamento verificado no sector da Engenharia Civil.

Consequentemente, o índice de emprego no sector da construção registou um aumento de 2,7% face ao mesmo período do ano passado. No que se refere ao mês anterior, a taxa de crescimento foi de 0,4%.

Em outubro deste ano, o índice das remunerações efetivamente pagas apresentou uma taxa de variação homóloga de 4,1%. Em comparação com o mês de setembro, o crescimento foi de 0,9%.