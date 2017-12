Há dois anos e meio que o petróleo não estava tão caro

O barril do brent, que serve de referência para as compras nacionais no mercado europeu, ultrapassou hoje pela primeira vez desde maio de 2015 a barreira dos 65 dólares (55,15 euros).

Analistas do mercado citados por várias agências internacionais apontam o encerramento de um importante oleoduto na Escócia, como a principal causa desta subida que se acentuou nos últimos dias.

Recorde-se, porém, que os preços do brent têm vindo a registar uma escalada praticamente desde meados deste ano, especialmente quando começou a ganhar forma a intenção de a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) prolongar a política de cortes na produção.

No entanto, o oleoduto Forties, em Aberdeenshire na Escócia, - que foi encerrado devido a uma anomalia - é um dos mais importantes no transporte de petróleo do Mar do Norte para Grangemouth, na Escócia, onde é processado.

De acordo com fontes ligadas à gestão daquela infraestrutura, o seu encerramento pode prolongar-se por duas ou três semanas, o que deverá gerar ainda mais perturbações no abastecimento, visto que por ali passa cerca de 40% do petróleo do Mar do Norte. O impacto nos preços poderá ser ainda maior, segundo alguns analistas citados pela imprensa internacional.