CGD e BPI com 100% do banco moçambicano BCI

A Caixa Geral de Depósitos ficou com a posição maioritária reforçada no banco BCI e o BPI também aumenta a sua participação. Esta operação decorre da transmissão de mais de 16% do capital detido pela Insitec, cujo dono é o atual ministro da Terra em Moçambique, sabe o Expresso

O empresário e atual ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural de Moçambique, Celso Correia, que entrou no Banco Comercial de Investimento em 2007, acaba de transmitir a sua posição de mais de 16% no capital do banco aos restantes acionistas, CGD e BPI, que detinham 51% e 30% respetivamente. Segundo o comunicado da Insitec a que o Expresso teve acesso a transmissão desta participação ficou concluída dia 8 de dezembro.

Recorde-se que em 2007 quer a CGD quer o BPI financiaram o então empresário Celso Correia, em €40 milhões e €20 milhões, respetivamente.

O objetivo do financiamento foi a compra da participação no capital do BCI. O empresário não chegou a pagar e por isso os bancos estavam a negociar a sua posição.

Entre 2007 e 2015 o empresário Celso Correia ocupou as funções de presidente não executivo do BCI, as quais deixou para integrar funções governativas.