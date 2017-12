Portugal poderá reembolsar mais €1000 milhões ao FMI até final do ano

O Tesouro poderá reembolsar mais €1000 milhões ao Fundo Monetário Internacional até final do ano, segundo a recente apresentação a investidores internacionais divulgada pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

Portugal já pagou antecipadamente €9 mil milhões em sete reembolsos de fevereiro a novembro deste ano. O último, a 17 de novembro, desembolsou €2,78 mil milhões.

O secretário de Estado Mourinho Félix, da equipa do ministro Mário Centeno, já tinha anunciado que estava previsto mais um pagamento até final do ano "de pelo menos €500 milhões", dependendo do "fecho das contas do ano e da evolução da situação orçamental".

A apresentação a investidores internacionais publicada pelo IGCP este mês aponta para €1000 milhões a executar ainda nesse plano de pagamentos antecipados. Para 2018 está previsto mais um reembolso de €800 milhões e nos dois anos seguintes não estão projetados pagamentos nenhuns.

Portugal vai fechar 2017 com um custo médio de 2,6% para a dívida emitida este ano, segundo o IGCP. Abaixo dos 2,8% de 2016 e de 2,7% de 2015.