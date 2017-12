PSI-20 negoceia em terreno misto, CTT marcam a sessão

Títulos dos CTT caem mais de 2%, depois do grupo parlamentar do PS ter colocado em causa qualidade dos seus serviços postais

A bolsa de Lisboa está, nesta manhã de segunda-feira, a negociar em baixa, depois de ter começado a sessão a subir ligeiramente. A puxar para baixo o principal índice bolsista, que cai 0,9% perto das 9h20, o PSI-20, estão as ações dos CTT, que deslizam para lá dos -2%. Protagonizam a queda mais acentuada, numa manhã em que metade das 18 cotadas está no vermelho. EDP Renováveis (-0,91%) e Sonae SGPS (0,73%) seguem-lhe as pisadas.

A performance dos 'papéis' dos CTT acontece dois dias depois de o grupo parlamentar do PS ter anunciado que apresentou um projeto de resolução a recomendar ao Governo que promova uma avaliação das responsabilidades contratuais subjacentes à concessão em vigor entre o Estado e os CTT, a empresa garante que assegura, “enquanto concessionária do Serviço Postal Universal, os padrões de serviço, qualidade e cobertura de rede previstos na Lei e no Contrato de Concessão”. O grupo parlamentar do PS considera que os CTT são, para o país, “uma referência de soberania e de integração", mas diz que o seu serviço postal universal “se degradou ao longo da vigência da concessão pelo anterior governo das responsabilidades públicas a privados, de forma imponderada e lesiva dos interesses dos portugueses".

Os CTT divulgaram entretanto, este domingo, um comunicado em que "asseguram os padrões de serviço, qualidade e cobertura de rede previstos na lei e no contrato de concessão” com o Estado, que está em vigor. A empresa liderada por Francisco Lacerda garante que cumpre o Contrato de Concessão do serviço postal e lembra que o mercado de serviços postais está “liberalizado, podendo qualquer empresa operar neste mercado que, fruto da queda estrutural dos volumes de correspondências, se torna extremamente desafiante”.

As ações dos CTT têm estado em quebra desde a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, revistos em baixa pela própria empresa. O tráfego do Correio caiu 6,1% nos primeiros nove meses de 2017 face ao período homólogo, um ritmo mais acelerado que o previsto. As receitas deslizaram 1,1% para €398 milhões.

Voltando ao PSI-20, a Pharol (1,65%), a Ibersol e a Corticeira Amorim (ambas a subirem 1,19%) destacam-se pela negociação em alta.

Na Europa, as principais bolsas estão esta manhã em alta, numa sessão sem referências macroeconómicas de relevo.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a subir para 1,1778 dólares, contra 1,1750 dólares no encerramento de sexta-feira. O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro de 2018, abriu hoje em baixa, a cotar-se a 63,26 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,17% do que no encerramento da sessão anterior.