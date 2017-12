O secretário de Estado do Orçamento, João Leão, tem a oportunidade de ficar na história das finanças públicas se conseguir concretizar a reforma da gestão financeira do Estado preconizada pela lei de enquadramento orçamental (LEO), o diploma aprovado pela Assembleia da República antes das legislativas de 2015 que promete revolucionar a forma como as contas públicas são geridas em Portugal.

Quem o diz é Carlos Lobo, o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e atual tax leader da consultora EY, que deixou um apelo à rápida concretização desta reforma em prol da maior transparência e sustentabilidade orçamental. “O ministro das Finanças já é o Ronaldo e o secretário de Estado pode vir a ser o Messi, se conseguir concretizar esta reforma rapidamente”, disse hoje o ex-governante socialista na conferência “Expresso do Meio Dia” dedicada ao tema das finanças públicas.

Neste evento promovido pelo semanário Expresso e pela consultora EY, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, avançou que uma das peças essenciais a esta reforma da gestão financeira do Estado será implementada já em 2018: “No dia 1 de janeiro, daqui a três semanas, já será aplicado o novo referencial de contabilidade pública”. Mas a aplicação do chamado novo sistema de normalização contabilística na Administração Pública (SNC-AP) é apenas uma das muitas peças necessárias para concretizar a revolução preconizada pela LEO.

Atualmente, a equipa responsável pela reforma da gestão financeira do Estado – a chamada Unidade de Implementação da LEO – conta apenas com 16 pessoas. Daí que Carlos Lobo peça ao ministério das Finanças não só vontade política, mas também um reforço dos meios e do pessoal para revolucionar o jogo orçamental: “Isto são custos demasiado negligenciáveis quando comparados com os benefícios incalculáveis que esta reforma pode trazer ao país”, explicou ao Expresso.