Juros da dívida abaixo de 1,8%, a caminho de novo mínimo

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos já estão a negociar esta segunda-feira no mercado secundário da dívida soberana abaixo de 1,8%. A trajetória aponta para um fecho até final do ano em novo mínimo desde abril de 2015. Fitch pode retirar dívida portuguesa de 'lixo financeiro' na sexta-feira

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos já estão a negociar esta segunda-feira no mercado secundário da dívida pública abaixo de 1,8%, em novos mínimos desde meados de abril de 2015.

A trajetória aponta para a possibilidade dos juros, neste prazo de referência, virem a fechar até final do ano em novo mínimo desde aquele mês de 2015. A 15 de abril daquele ano, os juros fecharam em 1,727%. O mínimo histórico no mercado secundário situa-se em 1,56%, registado a 14 de março de 2015, pouco depois do início do programa de aquisição de dívida pública no mercado secundário pelo Banco Central Europeu (BCE).

Os analistas esperam que, na sexta-feira, a agência de notação Fitch proceda a um subida do rating de Portugal, retirando-o do nível especulativo, vulgo 'lixo financeiro' em que ainda está (BB+), seguido as pisadas da Standard & Poor's.

Também não são esperadas alterações, na reunião de quinta-feira, à estratégia de 'sequenciação' definida pelo BCE em relação à gestão do programa de compra de ativos: redução para metade das compras mensais a partir de janeiro de 2018; extensão do programa até final de setembro do próximo ano; reinvestimento do capital recebido nas amortizações que ocorram na carteira de obrigações compradas ao abrigo do programa lançado em março de 2015 (que envolve em junho do próximo ano um título português); decisão ainda em aberto sobre a comunicação da descontinuação do programa mensal de aquisições; e, finalmente, projeção do início de uma subida das taxas de juro diretoras "muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos".

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico recomendou, recentemente, no seu Economic Outlook, que "decisões [do BCE] no sentido da subida das taxas diretoras deverão ser diferidas até 2020".