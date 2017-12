Bitcoin passa teste no mercado de futuros no primeiro dia de negociação

Nas primeiras 24 horas de negociação na plataforma CBOE, os futuros para janeiro da mais importante moeda criptográfica fecharam esta segunda-feira acima de 18 mil dólares, tendo subido 19% em relação à abertura no domingo. “O temor de um crash não se verificou”, sublinha ao Expresso o especialista Sam Wolkering

A bitcoin passou no teste do mercado de futuros nas primeiras 24 horas de negociação. A mais importante moeda criptográfica fechou pelas 20 horas (hora de Portugal) em 18370 dólares nos contratos de futuros para 17 de janeiro de 2018. Registou uma subida de 19% em relação ao valor de abertura no domingo, pelas 15 horas locais, em 15460 dólares na plataforma de futuros da CBOE, a mais importante bolsa de futuros do mundo em Chicago.

Com o símbolo XBT, a CBOE é a primeira plataforma de futuros a iniciar esta negociação com futuros para janeiro, fevereiro e março de 2018. A 18 de dezembro será a vez da CME, o maior mercado de derivados do mundo, também de Chicago, iniciar a negociação de futuros da bitcoin.

A primeira compra na plataforma da CBOE foi anunciada no Twitter por um utilizador pelas 15h04 locais de domingo. JVH de Charlotte, na Carolina do Norte, escreveu: “Eu fui o primeiro no mundo a negociar futuros do #Bitcoin. Perdi no negócio, mas ainda assim o PRIMEIRO!”.

O valor dos futuros para janeiro está acima do valor da bitcoin no mercado cambial que fechou pelas 20 horas (hora de Portugal) em 17098 dólares, uma subida de 14% em relação ao fecho no domingo. A bitcoin atingiu um máximo de 17160 dólares durante a sessão de sexta-feira passada. No mercado de câmbios, a bitcoin teve uma valorização de 1700% desde início deste ano. Vários economistas, incluindo Prémios Nobel, avisam que se trata de uma bolha financeira.

Mais do que uma moeda

“Havia muito medo sobre como o mercado de futuros da CBOE Bitcoin poderia fazer colapsar o valor da bitcoin. No entanto, no primeiro dia de negociação de futuros, vimos o valor da bitcoin mostrar força e resiliência. Na minha opinião, os futuros do CBOE são uma tentativa de Wall Street para influenciar a bitcoin. Mas as primeiras 24 horas de negociação nos futuros de bitcoin mostram que isso é algo que eles não podem, e nunca poderão controlar”, afirma Sam Wolkering, um especialista australiano, autor do best seller “Crypto Revolution”, sobre as moedas criptográficas.

Atualmente radicado no Reino Unido, editor do “Money Morning” na Austrália e colaborador da editora internacional Port Philip Publishing/Southbank Research de Londres, é um dos entusiastas da bitcoin. “O que muitas pessoas não entendem é que estas moedas são mais do que apenas ‘moedas’. Estão a reconstruir o nosso mundo digital e conectado de forma descentralizada e distribuída”, sublinhou em entrevista ao Expresso, na edição impressa de sexta-feira, dia 8 de dezembro.