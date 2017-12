Taxa do BE para as eólicas ameaça bancos

O projeto do Bloco de Esquerda (BE) para aplicar uma taxa de 30% ao sobrecusto que a produção do regime especial (PRE) tem face aos preços de mercado poderia levar ao colapso de muitas empresas de energias renováveis, mas arriscava também contaminar os maiores bancos em Portugal, que ao longo de mais de uma década foram financiando 80% a 90% dos investimentos em energia limpa no país.

Ao todo, os bancos financiaram quase €5 mil milhões em contratos de project finance, que estariam em causa com esta contribuição. Estariam ou estarão: o Bloco de Esquerda vai voltar à carga com uma nova proposta para taxar as energias renováveis (ver entrevista a Catarina Martins no Primeiro Caderno).

O efeito de arrasto da falência de alguns produtores de renováveis terá sido, a par com os riscos de litigância, um dos fatores que pesaram na decisão do Governo de chumbar a proposta do BE, poucas horas depois de o PS ter aprovado a iniciativa. Se os principais danos da taxa seriam para as empresas detentoras de parques eólicos, a incapacidade destas de pagar os empréstimos dos bancos poderia deixar igualmente as instituições financeiras em dificuldades, pois poderiam ter de assumir nos seus balanços ativos cujas receitas em alguns casos deixariam de ser suficientes para cobrir a dívida.

Segundo os dados recolhidos pelo Expresso junto de fontes do sector elétrico, os quase €5 mil milhões de financiamentos em project finance para a capacidade eólica existente em Portugal têm BCP, BPI e Novo Banco como os bancos mais expostos à dívida, ainda por reembolsar pelos produtores eólicos. Santander e CGD também têm créditos significativos, mas menores. No caso do banco estatal, as contas de 2016 assumem uma exposição a financiamentos de energias renováveis no montante de €509 milhões.

Lucros de €167 milhões

Cinco grandes empresas concentravam no final do ano passado 68% da capacidade eólica instalada e, de acordo com as contas feitas pelo Expresso, essas cinco companhias lucraram €167 milhões em 2016. A EDP Renováveis Portugal liderou (com €60 milhões), seguida da Iberwind (€43 milhões), Generg (€32 milhões), Finerge (€21 milhões) e Trustwind (€12 milhões).

A proposta do BE previa um corte de 30% no sobrecusto da PRE, o que retiraria ao sector elétrico mais de €250 milhões por ano. A maior parte deste encargo seria para as empresas de energia eólica. Não há estudos detalhados sobre o impacto da medida, mas seria provável que muitas das sociedades que detêm parques eólicos passassem imediatamente do lucro ao prejuízo. Sem geração de cash flow suficiente para suportar o serviço da dívida, ou as empresas reforçavam o seu capital para manter os contratos de financiamento, ou ‘entregavam’ os projetos aos bancos: um problema (e uma perda potencial) para ambos.

O presidente da Apren — Associação de Energias Renováveis, António Sá da Costa, garante que o sector “de maneira nenhuma” tem condições para mexer nos seus contratos, depois de em 2013 ter aderido a uma iniciativa do anterior Governo para ajudar a baixar a dívida tarifária. Com o Decreto-Lei 35/2013, a maior parte dos parques eólicos aceitou pagar €5800 anuais por cada MW instalado, até 2020, a troco de mais sete anos de tarifas protegidas (num intervalo de €74 a €98 por MWh).

Naquela iniciativa, o então secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, fez um acordo de cavalheiros: as eólicas prescindiram de €19 milhões por ano para abater à dívida tarifária; em contrapartida asseguraram uma cobertura de risco de preço para quando as suas tarifas originais terminassem.

Segundo a Apren, o acordo de 2013 foi “a contribuição possível”; mais do que isso poria em causa a capacidade de pagar a dívida à banca, ameaçando deixar parques eólicos falidos. O deputado do BE, Jorge Costa, contesta a leitura, afirmando que “a grande maioria [das eólicas] está completamente amortizada”.

Segundo a proposta do BE, a taxa seria aplicada ao diferencial entre as tarifas garantidas às renováveis e o preço de mercado a cada momento. O impacto real para cada empresa variaria pois de mês para mês, gerando uma imprevisibilidade de receitas, contrária à forma como foi desenhado cada project finance que permitiu montar o empreendimento.

Preço de mercado em alta

A volatilidade do preço de mercado é tal que hoje há projetos eólicos aprovados durante o Governo de Sócrates que têm tarifas ditas subsidiadas... e que estão mais baratas que o valor da energia no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel). É o caso dos 1600 megawatts (MW) de eólicas lançadas a concurso em 2006, com tarifas de €68 por MWh. Ora, na última quarta-feira o preço grossista (valor de referência da energia sem incluir custos de distribuição) fixou-se em €77,5 por megawatt hora (MWh). Os preços estão no nível mais alto desde janeiro.

A escalada deve-se sobretudo à seca e ao frio. Mas não só. Portugal tem estado a importar mais eletricidade de Espanha desde que, em agosto, o Governo português cortou um mecanismo de neutralidade regulatória face a Espanha: isso levou algumas elétricas a parar centrais em Portugal e adquirir a energia do lado de lá da fronteira.

O facto de o preço grossista estar mais caro que algumas renováveis é temporário (os contratos a prazo para 2018 rondam €53 por MWh), mas ocorre num momento em que o debate sobre o custo das renováveis está ao rubro.

Além da taxa de 30% do BE, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, pediu ao regulador da energia que estudasse “instrumentos corretivos” aos ganhos de alguns operadores com o baixo preço da PRE durante a noite. Há anos que as elétricas ibéricas que têm barragens com sistema de bombagem aproveitam essa energia barata para puxar água de volta para as albufeiras. O governante frisa ao Expresso que o Executivo tem vindo a avaliar “todas as medidas de política energética na ótica da redução de custos para as famílias e empresas”. O regulador da energia, por seu lado, diz acompanhar o impacto das renováveis nos custos para os consumidores finais, mas realça que “as decisões sobre o nível remuneratório da fileira de renováveis com tarifa garantida cabem ao poder político e não são competência do regulador”.

Várias fontes do sector elétrico dizem que a iniciativa do Governo “não faz sentido”. A diferença de preços é o mercado a funcionar: o custo é mais alto de dia porque há mais consumo e mais barato de noite devido à menor procura. Por outro lado, o recurso à energia barata para a bombagem permite às barragens serem mais competitivas na venda de energia e terem mais água armazenada para responder a picos da procura. “A bombagem é um estabilizador de preço”, observa um especialista.

No que respeita aos encargos das renováveis, no atual modelo regulatório é indiferente para o consumidor final que o preço grossista seja zero ou cem: o comercializador de último recurso (EDP Serviço Universal) tem de adquirir toda a energia do regime especial ao preço que lhe foi garantido por 15 anos, e passa esse encargo às tarifas reguladas. O facto de num ano o consumidor pagar mais ou menos pelas renováveis depende sobretudo da variação no volume de energia que elas geram, não da oscilação dos preços grossistas.

O deputado Jorge Costa reconhece, contudo, mérito na iniciativa do Governo, porque “permite debater e esclarecer os negócios do sistema elétrico”. “Um sistema que está totalmente distorcido”, acrescenta.

Um gestor ouvido pelo Expresso realça que a sucessão de iniciativas na energia está a introduzir “pressão sobre o equilíbrio do mercado”. As últimas foram a intervenção sobre as barragens com bombagem e a taxa sobre as renováveis. Antes, uma taxa sobre as centrais a carvão, a não atribuição de garantia de potência em 2018 e o corte retroativo da neutralidade fiscal face a Espanha.