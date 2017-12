Lisboa e Porto no top das preferências dos turistas europeus

As cidades de Lisboa e Porto figuram entre os dez destinos mais populares escolhidos pelos viajantes europeus durante 2017. A conclusão está refletida no estudo “O viajante europeu: tendências e previsões”, sobre o comportamento dos turistas europeus durante o ano de 2017, baseado na análise a mais de 18 milhões de viajantes que a empresa eDreams registou através das suas marcas eDreams, Opodo, GO Voyages e Travellink durante este ano.

Lisboa foi a quinta cidade mais procurada pelos europeus durante 2017, registando um aumento de 17% face a 2016, enquanto o Porto surge como a nona escolha dos turistas na Europa – 12% acima da procura verificada no ano passado.

A cidade de Londres foi a eleita pela maioria dos turistas, registando um aumento de popularidade na ordem dos 24%. Barcelona, Maiorca e Paris surgem como aos destinos mais procurados a seguir à capital britânica.

Destaque para a Ilha Terceira, que foi o destino europeu de curta-distância com maior crescimento entre os viajantes de toda a Europa, aumentando mais de 155% face ao ano anterior.

“Este aumento da procura da região autónoma dos Açores é justificado pelo Governo Regional dos Açores pelo investimento no turismo e pela introdução de novos voos low-cost de e para os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Portugal Continental”, lê-se no estudo da eDreams.

Entre os 20 destinos com o maior crescimento em reservas previsto para 2018 a eDreams ODIGEO inclui o Funchal como o sétimo mais procurado (subida de 114%), com Ponta Delgada a surgir no 18º (+81%).

Durante 2017 os portugueses elegeram as cidades do Porto, Lisboa e Ponta Delgada como os destinos mais procurados a nível interno. Paris manteve o estatuto de cidade europeia preferida dos portugueses fora de Portugal, seguida por Londres.

De acordo com o estudo da eDreams, as cidades de São Vicente e Sal são as que mais cresceram ao nível das reservas dos viajantes lusos para 2018, em comparação com a mesma época do ano anterior, tendo como base as reservas já feitas durante 2017 para o ano seguinte. “Em volume de reservas, Paris, Amesterdão e Ponta Delgada são os destinos até agora mais procurados pelos portugueses para 2018, tendo igualmente como base reservas efetuadas ainda durante este ano”.

Viagens longas mais baratas

Face a 2016, o estudo da eDreams destaca ainda um aumento de 29% nas viagens de longo curso reservadas por viajantes europeus, justificando este facto pela redução nos preços das viagens de longo-curso, graças à entrada de companhias low-cost nestas rotas.

“Olhando para os 100 principais destinos de longo curso reservados pelos europeus, o custo dos voos deste tipo de ida e volta diminuiu 7% - de 610 euros em média durante 2016 para 569 euros em média em 2017”, conclui o estudo. Os portugueses, italianos e alemães são especialmente adeptos das transportadoras low-cost para as viagens de longo curso, registando-se um aumento no número de passageiros de 19%, 16% e 17%, respetivamente, em comparação com igual período do ano passado.