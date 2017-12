Empresários favorecem PSD/CDS e académicos o PS

Cinco Orçamentos do Estado (OE), cinco chumbos. É este o balanço da análise Budget Watch, uma parceria entre a Deloitte, o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e o Institute of Public Policy (IPP), em que empresários e académicos avaliam o OE para cada ano. E que vai também incidir sobre o OE-2018, com o Expresso a divulgar os resultados durante este mês de dezembro.

Desde o OE-2013, o Índice Deloitte Pro-Business (onde empresários e gestores avaliam a responsabilidade orçamental de estímulo ao crescimento e os princípios orçamentais promotores de crescimento, produtividade, emprego, inovação e competitividade) e o Índice ISEG/IPP (onde académicos avaliam o orçamento na ótica da transparência, rigor, responsabilidade política e sustentabilidade das finanças públicas) deram sempre nota negativa aos documentos.

Contudo, há diferenças claras na avaliação que empresários e académicos fazem dos sucessivos OE, com os académicos tendencialmente mais generosos nas notas. As diferenças também são visíveis de um governo para o outro: os empresários favorecem a coligação PSD/CDS-PP, enquanto os académicos dão melhores classificações ao PS.

Considerando o OE-2013 e o OE-2014 — os dois documentos na análise da responsabilidade da coligação PSD/CDS-PP — a nota média do Índice Deloitte Pro-Business atinge 39,7 pontos em 100 possíveis. A avaliação é de insuficiente, mas fica acima dos 37 pontos de média para os três orçamentos da responsabilidade do PS (OE-2015, OE-2016 e OE-2017). Ou seja, empresários e gestores avaliam melhor a coligação liderada por Pedro Passos Coelho do que o atual Governo de António Costa.

Apesar desta classificação média, o orçamento com melhor nota no Índice Deloitte Pro-Business é do PS: o OE-2015 recebeu 49,1 pontos, ficando à beira da positiva. Mas, desde aí, empresários e gestores arrasaram os orçamentos do Governo de António Costa, com a pior nota a caber ao OE-2016, com apenas 28,9 pontos.

Quanto ao Índice ISEG/IPP, a nota média considerando o OE-2013 e o OE-2014 (PSD/CDS-PP) é de 37,8 pontos em 100, bem abaixo dos 44 pontos de avaliação média considerando os três orçamentos do PS. Para os académicos, o documento com melhor nota é o OE-2017, com 46,7 pontos. Já o pior foi o OE-2014 (PSD/CDS-PP), com 37,7 pontos.

Emprego em alta, concorrência em baixa

Olhando para as várias dimensões de análise no Índice Deloitte Pro-Business, a que apresenta melhorias mais acentuadas na avaliação, quando se compara o OE-2017 com o OE-2013 é “Fomento à criação e manutenção de emprego duradouro”. O incremento foi de 25,1%, mas, mesmo assim, a nota atribuída por empresários e gestores ficou pelos 37,6 pontos em 100 possíveis. Na segunda posição fica “Estabilidade, simplicidade e carga fiscal”, com um aumento na nota de 19,9% no OE-2017 em relação ao orçamento do ‘enorme’ aumento de impostos do então ministro das Finanças Vítor Gaspar (OE-2013), para os 34,8 pontos.

Em sentido inverso, “Estímulo à poupança de famílias e empresas” e “Promoção ativa regimes concorrenciais” registaram as maiores quedas nas notas dadas por empresários e gestores, com reduções de 33,5% e de 59,3% no OE-2017 face ao OE-2013. A classificação no Índice Deloitte Pro-Business destas duas dimensões no OE-2017 ficou pelos 25 pontos e pelos 18,2 pontos, respetivamente.

Quanto ao Índice ISEG/IPP, todas as dimensões de análise registaram melhorias na avaliação feita pelos académicos, quando se compara o OE-2017 com o OE-2013.

Mas, a que mais se destacou foi “Saldos orçamentais consistentes com o nível sustentável da dívida pública”, com um incremento de 49,5% na nota atribuída pelos académicos, para uns claramente positivos 57,1 pontos em 100. Uma evolução expectável. Afinal, o OE-2017 foi o que conduziu Portugal à saída, por fim, do procedimento por défice excessivo, deixando de estar sob a alçada de Bruxelas.