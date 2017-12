Crédito às exportadoras bate mínimos

Os empréstimos às empresas exportadoras não estão a acompanhar o forte crescimento das exportações portuguesas. Bem pelo contrário. Só no último ano, o valor do crédito concedido pela banca a estas empresas encolheu 5%, caindo €891 milhões desde novembro de 2016.

As estatísticas mais recentes do Banco de Portugal (BdP) reportam a outubro de 2017 e mostram que a taxa de variação anual dos empréstimos concedidos pela banca a sociedades não financeiras privadas exportadoras é negativa há sete meses consecutivos. Esta contração do crédito às empresas que vendem ao estrangeiro pelo menos €150 mil ou 50% do seu volume de negócios é notória desde finais de 2016 (ver gráficos).

Valor recua sete anos

As estatísticas do BdP permitem observar a evolução deste financiamento a preços correntes. Mesmo sem descontarem a inflação acumulada ao longo dos anos, revelam que nem no tempo do ajustamento económico e financeiro da troika se emprestara tão pouco dinheiro às empresas exportadoras.

Em outubro de 2017, o total dos empréstimos concedidos pelo sector financeiro às sociedades não financeiras privadas exportadoras desceu para €16.879 milhões, o valor mais baixo desde dezembro de 2010. Perante o máximo atingido em janeiro de 2012, são menos €1,4 mil milhões atualmente à disposição dos exportadores portugueses.

Porque um milhão de euros não vale tanto hoje como há uns anos, o problema agrava-se quando descontada a inflação. Pelos cálculos do Expresso, a preços constantes, o crédito às exportadoras já terá batido os mínimos desta série iniciada em 2009 (ver último gráfico). Então, Portugal só exportava 28% do PIB, mas agora exporta 43% do PIB.

Muitas dúvidas

Para o antigo ministro da Economia, Daniel Bessa, é difícil encontrar a razão para esta queda: “Haverá muitas empresas exportadoras portuguesas que, embora exportem, não ganham dinheiro e, por isso, não investem nem precisam de crédito? Seria a pior das razões. Haverá, pelo contrário, muitas empresas exportadoras portuguesas que, ganhando muito dinheiro, não precisam de financiamento bancário para o investimento que realizam, no cumprimento de estratégias de crescimento sempre muito conservadoras? Seria, apesar de tudo, a melhor das razões. Ou, pura e simplesmente, a banca, podendo financiar de novo habitação e consumo, regressou à sua zona de conforto, preferindo emprestar a particulares, em vez de emprestar a empresas, nomeadamente exportadoras, cujo risco tem, de resto, a maior dificuldade em avaliar?”, questiona.

O antigo ministro da Indústria e presidente do banco BIC, Mira Amaral, diz-se surpreendido com esta recente evolução do crédito às exportadoras que poderá indiciar duas coisas: “A falta de perspetivas na evolução da procura no mercado externo, ou seja, alguma tendência de desaceleração das exportações”, por um lado; e “condições de financiamento pouco atrativas ou maior solidez financeira das empresas com menor recurso ao crédito”, por outro. “Conjugando as duas hipóteses, diria então que não haverá significativos novos investimentos de expansão da capacidade no sector exportador, com a consequente não necessidade de crédito. Se assim for, as perspetivas não seriam muito animadoras para o nosso futuro, o qual, a meu ver, tem de depender do mercado externo e do investimento produtivo”.

Para o antigo ministro das Finanças Jorge Braga de Macedo, o declínio do crédito bancário é um fenómeno observado em várias economias exportadoras. “Só que, em Portugal, existe pouca tradição de recurso ao mercado de capitais nas suas várias formas e, por isso, esta tendência reforça as dúvidas sobre a solidez de um crescimento que privilegia o consumo em detrimento do investimento e de uma política que diversifique as nossas exportações em termos de produtos e de mercados. Infelizmente, a contradição entre a visão europeia de governo e antieuropeia dos seus apoios parlamentares não permite aumentar a complementaridade das políticas, antes a fragiliza”. O Expresso também questionou a Associação Portuguesa de Bancos, mas não obteve resposta.