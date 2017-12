Bitcoin deixa investidores à beira de um ataque de nervos. Moeda virtual à beira do colapso?

A Bitcoin perdeu 20% do seu valor na sexta-feira, em apenas 10 horas, depois de ter disparado 40% nas 48 horas anteriores. Esta montanha russa nas cotações estão a fazer aumentar, entre os investidores, receios que a moeda virtual possa estar à beira do colapso.

Para já, este frenesim parece ter acalmado neste sábado, com a cotação da criptomoeda a estabilizar nos 16,7 mil dólares (14,2 mil euros) seguindo coinmarketcap.com. Mas alguns especialistas ouvidos pela Reuters adivinham novos movimentos especulativos quando no domingo for fechado o primeiro contrato de futuros em bitcoin, pela Cboe Global Markets, à qual se seguirá, uma semana mais tarde, outra operação do mesmo tipo, pela CME, do CME Group.

Os futuros são um instrumento conhecido e utilizado nos mercados financeiros, mas receia-se que possam aumentar especulação aplicados à Bitcoin. O futuros consistem, segundo a Bolsa de Lisboa, num acordo de compra ou de venda de um determinado ativo a um preço pré-determinado, numa data futura. Por ser um instrumento de curto prazo e de forte alavancagem, pressupõe grande regulação das autoridades, coisa que não acontece com a Bitcoin, uma moeda que permite movimentar dinheiro de um lado para o outro sem o controlo dos bancos centrais.



Os especialistas receiam que o mercado de futuros possa exceder o tamanho do mercado à vista (que tem um volume de negociação diário de cerca de 6 mil milhões de dólares), tornando o preço subjacente mais suscetível à manipulação.



O aumento de mais de 10 vezes do valor da bitcoin este ano gerou alertas de uma bolha por pessoas como o presidente-executivo do JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, que considera a moeda "uma fraude" que eventualmente explodirá. Outros mais otimistas, como o especialista financeirro de Wall Street Tom Lee, esperam que a bitcoin supere a fasquia dos 100 mil dólares.