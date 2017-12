54% da oferta de prédios está em Lisboa e no Porto

Somam 3147 dos 5840 imóveis contidos no bpiexpressoimobiliario.pt

A oferta de prédios em comercialização no bpiexpresssoimobiliario.pt é de 5840 imóveis e encontra-se de tudo um pouco, desde espaços prontos a habitar a outros que necessitam de obras de reabilitação. A sua distribuição não é equitativa pelo país. Lisboa é o distrito que mais produto contém, com 1888, seguido do Porto com 1259. Em conjunto, somam 3147 prédios em venda, ou seja, 53,88% da oferta.

Na cidade de Lisboa, vende-se na freguesia do Areeiro, por €2,25 milhões, um prédio com 950m2, com sete apartamentos distribuídos por cave e três pisos. Tem vista rio e para o casario citadino.

Ainda no distrito com mais oferta, mas desta vez na freguesia de Queluz e Belas, concelho de Sintra, está em comercialização um edifício, com 482m2 de área bruta, por €398 mil. O imóvel em causa possui cave, rés-do-chão, primeiro andar e sótão, para recuperar, podendo ser ocupado por comércio e habitação.

Depois do distrito de Lisboa, é o do Porto que mais oferta disponibiliza. Na Invicta, nomeadamente na união de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, pode ser adquirido um destes imóveis, com 305m2 de área bruta, pelo valor de um milhão de euros. O prédio em causa está reabilitado, situa-se no centro da cidade e é formado por sete apartamentos de tipologia T0 e possui uma loja no rés-do-chão.

Cinco distritos com 71,52% da oferta

Na freguesia e concelho de Vila do Conde e por €232 mil vende-se um prédio urbano no centro histórico, para reabilitação e ampliação, que poderá ser utilizado para um projeto misto de comércio e habitação, com volume de construção já aprovado de 1110m2.

Se aos 3147 prédios situados nos distritos de Lisboa e Porto juntarmos 374 à venda em Setúbal, 361 em Faro e mais 295 em Coimbra, atinge-se o total de 4177. Um valor que representa 71,52% do total da oferta contida no site do BPI.

Começando pelo distrito de Setúbal, e mais uma vez para reabilitar, vendem-se três prédios geminados por €550 mil, implantados no centro de Setúbal, na união de freguesias de São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça.

Ainda nesta região, mas na freguesia de Montijo e Afonsoeiro, concelho do Montijo, vende-se um prédio de quatro andares, com um inquilino por piso, por acabar, pelo qual é pedido o valor de cerca de €473 mil. Precisa de obras gerais, entre elas, acabamentos de cozinhas, alteração dos tetos, chão, pintura, entre outras.

No distrito de Faro, pode ser adquirido por €560 mil um edifício situado na freguesia de São Sebastião e Santa Maria, concelho de Lagos. O imóvel situa-se na zona histórica desta cidade algarvia e está renovado.

Rumo a Norte, no distrito de Coimbra, vende-se por €2,4 milhões um edifício composto por cave, mais cinco pisos acima do solo e águas-furtadas. Localizado na freguesia de Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu, fica na baixa histórica da cidade.

Entre os distritos que menos oferta deste tipo de produto contêm, estão Bragança, Guarda e Beja, com 12, 26 e 26 imóveis, respetivamente. Mesmo aqui há algumas oportunidades: por exemplo, em Bragança, onde se vende um edifício habitacional e comercial por €650 mil. Na Guarda, encontra-se um prédio que se vende por €300 mil e, em Beja, com €255 mil pode ser adquirido um destes imóveis com três apartamentos.