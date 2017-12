Isabel dos Santos anuncia novos planos de negócios

Isabel dos Santos revelou, numa conferência no Egito, alguns dos seus planos de investimentos para o futuro a curto prazo. A filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que é também a mulher mais rica de África - com uma fortuna estimada de 2,1 mil milhões de euros - disse que planeia a colocação em bolsa do Banco de Fomento Angola (o segundo maior banco daquele país) no primeiro trimestre de 2019, que poderá ocorrer em Londres ou Lisboa. Em entrevista à Bloomberg, Isabel dos Santos afirmou também que o Banco BIC, que detém em 43%, deverá ser alvo de uma colocação privada de ações. Este último está à procura de oportunidades de negócio em África e na Ásia, estando já a ser discutida uma possibilidade na África do Sul.

Na conferência em Sharm-El Xeque, a empresária angolana revelou ainda manter-se comprometida com os seus negócios na petrolífera Galp e na operadora de telecomunicações Nos, em Portugal. Recorde-se que nem há um mês, Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol, a companhia petrolífera de Angola, pelo novo presidente em funções, João Lourenço.

Dois dias depois, a empresária lançava uma nova cerveja em Luanda, a Luandina, e ontem, abriu o terceiro hipermercado da rede angolana «Candando», nos arredores da capital angolana.