Descodificador: choque elétrico submarino

A construção de um cabo para Marrocos faz baixar a fatura da luz?

O primeiro-ministro, António Costa, indicou esta semana que a construção de um cabo submarino de transporte de eletricidade entre Portugal e Marrocos dará um contributo para a redução da fatura da energia. Em teoria, esta infraestrutura pode ter esse efeito, mas tudo depende do modelo de negócio que seja seguido. O custo do projeto está avaliado em €500 a €700 milhões, um investimento que acabará sempre por ir parar à fatura do consumidor final de eletricidade. Mas se esse é um encargo adicional face ao cenário de não construção do cabo, também é possível que a prazo o consumidor saia a ganhar: para que isso suceda será preciso que Portugal importe de Marrocos energia mais barata do que a que cá se produz.

Para que serve, afinal, esta nova interligação?

Portugal já tem várias ligações de eletricidade com Espanha, mas a interconexão com Marrocos permitiria mitigar o risco dos constrangimentos elétricos com Espanha (acentuado pelo facto de a ligação entre Espanha e França ser ainda muito limitada, fazendo da Península Ibérica praticamente uma ilha energética). A interligação servirá, portanto, para aumentar a segurança de abastecimento, mas também para suportar um acréscimo de investimento em fontes renováveis em Portugal e Marrocos (sobretudo centrais solares), criando um canal de escoamento dessa energia. Sem ele, dificilmente avançarão todos os projetos fotovoltaicos que estão na calha para Portugal, tirando partido do elevado potencial solar do país.

Quem vai suportar os custos desta infraestrutura?

Esse é um dos aspetos que serão estudados pelos grupos de trabalho que Portugal e Marrocos decidiram criar, e que deverão produzir resultados no primeiro semestre do próximo ano. O cabo terá 220 quilómetros e ligará a subestação de Tavira à cidade marroquina de Tânger. É possível que os fundos estruturais da União Europeia deem algum suporte financeiro a esta iniciativa, mas tudo indica que terão de ser os operadores privados a investir na interligação (se o farão por via de uma concessão ou de outro modelo de negócio é uma incógnita). É expectável que os custos sejam recuperados com a cobrança de tarifas de uso da infraestrutura às elétricas, que depois repercutirão esse encargo junto do consumidor final. O modelo de repartição de custos entre Portugal e Marrocos é ainda desconhecido.

A ligação a Marrocos é a solução para o excesso de renováveis?

Não é ‘a solução’, mas pode ser uma das soluções. O facto de no Alentejo e no Algarve haver um largo número de projetos para grandes centrais solares alimenta a expectativa de que a ligação a Marrocos seja útil. Mas muitos promotores de energias renováveis têm desenhado os seus projetos a pensar em primeiro lugar na venda de energia a comercializadores do centro da Europa (mercados onde o poder de compra é mais elevado). Para isso será essencial o reforço das interligações elétricas entre Portugal e Espanha e entre Espanha e França, mais do que a interligação com Marrocos. O excesso de renováveis existe sobretudo na energia eólica, que produz mais à noite (quando o consumo é menor). A energia solar, disponível apenas de dia, acompanha melhor o perfil da procura, gerando menos excedentes.