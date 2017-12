Companhias aéreas preveem aumento de 3,5% no fluxo de final do ano

As companhias aéreas norte-americanas deverão transportar 51 milhões de passageiros em voos internacionais entre 15 de dezembro e 4 de janeiro. Segundo a Airlines for Americas, que reúne as maiores empresas de aviação americanas, esta projeção representa um aumento de 3,5% em relação a 2016.

Também a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) destaca que o desempenho da aviação prossegue liderado pelas companhias da América do Norte, que terão ganhos de 15,4 mil milhões de dólares (€13,1 mil milhões) este ano. A IATA reviu em alta a previsão de lucro das companhias de aviação no mundo em 2017, elevando de 29,8 mil milhões de dólares (€25,3 mil milhões) para 31,4 mil milhões de dólares (€26,7 mil milhões) a estimativa de ganhos combinados entre as maiores empresas do sector. Confirmando-se a projeção, a aviação mundial contará com mais 275 milhões de passageiros, elevando o número total de embarques para os 4,1 mil milhões.