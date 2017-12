Dívida. Tesouro alarga maturidade de 1039 milhões de euros

A agência que gere a dívida pública trocou dívida, alargando a maturidade das emissões de obrigações do tesouro.

A agência que gere a dívida pública portuguesa estendeu esta quarta-feira o prazo de 1.039 milhões de euros de Obrigações do Tesouro (OT), no âmbito de uma operação de troca de dívida.

Num caso, a maturidade passou de 2019 para 2022 e no outro de 2020 para 2027. Com este adiamento, o Estado reduz no curto prazo o esforço de amortização da dívida.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que na operação de troca de obrigações por dívida com maturidade mais longa comprou 716 milhões de euros em OT com maturidade em junho de 2019 a 107,85% e vendeu 715 milhões de euros em OT que vencerão em outubro de 2022 a 108,43%.

Na mesma operação também comprou 323 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de junho de 2020 a 112,39% e vendeu 324 milhões de euros em OT que vencerão a 119,70%.