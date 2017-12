Mercedes ultrapassa vendas da Volkswagen em novembro

O mercado global do sector automóvel português cresceu 9,4% em novembro. A Mercedes foi a terceira marca automóvel mais vendida no segmento de veículos ligeiros de passageiros, tendo ultrapassado a Volkswagen. A Renault e a Peugeot mantiverem, respetivamente, os primeiro e segundo lugares.

O mercado automóvel nacional cresceu 9,4% em novembro, em termos homólogos, com 21.846 veículos novos matriculados, revela a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Por marcas, a Renault manteve a liderança nacional das vendas de veículos ligeiros de passageiros, seguida pela Peugeot, mas a Mercedes ultrapassou as vendas da Volkswagen, que, com 1230 unidades vendidas, desceu para o quarto lugar no ranking nacional de novembro.

Em outubro a Volkswagen detinha o terceiro lugar no ranking mensal, então com 1338 ligeiros de passageiros vendidos, contra 1189 unidades vendidas pela Mercedes.

No acumulado de janeiro a novembro, o mercado português registou uma variação de 8,4% "graças ao bom desempenho verificado nas vendas de veículos comerciais", refere a ACAP.

No período dos onze primeiros meses de 2017, o mercado de veículos automóveis novos "registou 244.183 novas matrículas", adianta a associação do sector.

Em novembro foram matriculados no mercado nacional 17.629 automóveis ligeiros de passageiros, o que corresponde a um aumento de 7% em relação ao mês homólogo do ano anterior.

Nos primeiros onze meses do ano as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 205.079 unidades, o que traduz um aumento de 7,7% relativamente ao período homólogo de 2016.

Em novembro foram vendidos em Portugal 3.623 novos veículos comerciais ligeiros, o que constitui um aumento de 14,8%. E de janeiro a novembro de 2017 este segmento de mercado totalizou 33.956 veículos, o que corresponde a um aumento de 12% face ao período homólogo do ano anterior.

No mercado de veículos pesados - que engloba os tipos de veículos de passageiros e de mercadorias -, em novembro houve um aumento de 75,7% em relação ao mês homólogo de 2016. Nos últimos onze meses de 2017 as matrículas de veículos pesados totalizam 5.148 unidades, o que corresponde a um aumento de 14% relativamente ao período homólogo de 2016, segundo os dados da ACAP.