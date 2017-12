Dívida pública diminuiu para €245,3 mil milhões em outubro

Esta variação, de acordo com dados do Banco de Portugal divulgados esta manhã, reflete amortizações líquidas de títulos de 3,5 mil milhões de euros e uma diminuição de empréstimos de 0,9 mil milhões de euros

A dívida pública na ótica de Maastricht, que conta para Bruxelas, diminuiu 3,9 mil milhões de euros em outubro, face a setembro, situando-se em 245,3 mil milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Esta variação, sinaliza a instituição, reflete amortizações líquidas de títulos de 3,5 mil milhões de euros e uma diminuição de empréstimos de 0,9 mil milhões de euros, essencialmente por via do reembolso antecipado de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI), no montante de mil milhões de euros.

Em sentido contrário, acrescenta, resulta igualmente de um aumento de certificados do tesouro (600 milhões de euros).

Os ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram, por sua vez, cinco mil milhões de euros.

A dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas registou um aumento de 1,1 mil milhões de euros em relação a setembro, totalizando os 222,7 mil milhões de euros, acrescenta o BdP.