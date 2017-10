Venda de carros de luxo dispara em Portugal

A venda de carros de luxo e de alta cilindrada em Portugal disparou nos primeiros nove meses do ano.

De acordo com os dados agora divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), entre janeiro e setembro foram vendidos 47 Maserati (um crescimento de 42,4%, face ao mesmo período de 2016), 16 automóveis da marca Ferrari (+45,5%) e 11 Aston Martin (+120%).

Entre as marcas mais conceituadas, de registar ainda a venda de seis Bentley (+50%) e dois Lamborghini. A Porsche vendeu 172 unidades em Portugal, contra 95 nos primeiros nove meses de 2016 – um crescimento de 81,1%.

A marca líder nas vendas de carros é a Renault, com 23.344 unidades comercializadas entre janeiro e setembro (+20,9%), seguida da Peugeot, com 16.278 carros vendidos. Na terceira posição surge a marca Mercedes com 12.806 unidades vendidas. A BMW aparece na quinta posição - depois da Volkswagen, com 11.264 carros comercializados em Portugal.