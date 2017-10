Sonae recruta startups tecnológicas para o retalho

Chamar a tecnologia é o objetivo do grupo liderado por Paulo Azevedo com a nova iniciativa Disrupt Retail - Call for Technology

O nome é em inglês, à medida da ambição global do grupo Sonae no retalho. Disrupt Retail - Call for Technology é a mais recente iniciativa do grupo liderado por Paulo Azevedo, agora à procura de startups tecnológicas com boas ideias para cruzar com o seu negócio de retalho.

O objetivo é encontrar empreendedores nacionais e internacionais prontos a testarem em ambiente real soluções "disruptivas e criadoras de valor acrescentado" para os clientes de retalho da Sonae MC, em formatos como os hipermercados Continente, as lojas de proximidade em formato de franchising Meu Super, as insígnias de cafetaria e restauração Bom Bocado e Bagga, os supermercados e restaurantes saudáveis Go Natural, mas também as marcas Make Notes, Note! (livraria/papelaria), ZU (produtos e serviços para cães e gatos), Well’s (saúde, bem-estar e ótica) e Dr. Well’s (clínicas medicina dentária e medicina estética).

As candidaturas têm de ser apresentadas até 15 de outubro, para serem, depois analisadas num processo que promete ser rápido, uma vez que a implementação das ideias selecionadas deverá ser feita ainda este ano.

À procura de projetos para otimizar o merchandising, melhorar a operação de loja e armazéns, reforçar o envolvimento com clientes, obter ganhos na logísticas e desenvolver a experiência de comprar (online e offline), o grupo está aberto a acolher projetos noutras áreas, mas privilegia propostas ligadas à inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, internet das coisas, robótica, assistentes virtuais e blockchain,(uma nova tecnologia relativa à segurança digital).

"A cooperação entre empresas e startups é crucial para a inovação. Por isso, temos procurado interagir cada vez mais com as diferentes comunidades das mais variadas formas, desde a mentoria, passando pelo co-desenvolvimento de produto até à incubação de ideias e projetos. Hoje temos mais de uma centena de parceiros em todo o mundo com quem trabalhamos para revolucionar os sectores onde estamos presentes", sublinha João Gunther amaral, da direção da Sonae MC, num comunicado de apresentação da iniciativa.

Aos candidatos, o grupo oferece o acompanhamento por especialistas Sonae em tecnologia e retalho, a oportunidade de utilizarem um ecossistema com mais de 3 milhões de clientes e mil lojas e, ainda, a possibilidade de acederem a possíveis investimentos da unidade de gestão da Sonae IM (focada no investimento em empresas tecnológicas nas áreas do retalho e das telecomunicações) nos seus projetos.