Grupo TAP agrava prejuízo no 1.º semestre para €52 milhões

O prejuízo do grupo Tap agravou-se cerca de 3% para 52,075 milhões de euros no primeiro semestre do ano, segundo um relatório divulgado pela Parpública, 'holding' através da qual o Estado detém 50% da empresa.

Os rendimentos e ganhos, por sua vez, aumentaram 11% para os 1.254,3 milhões de euros, face aos 1.126,8 milhões de euros apurados em igual período de 2016, segundo o Relatório e Contas disponível no 'site' da Parpública.

A Parpública tinha divulgado em 21 de setembro, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que fechou o primeiro semestre deste ano com um lucro de 6,8 milhões de euros, numa queda de 78,6% face aos 31,9 milhões de euros registados em igual período de 2016.

No final do primeiro semestre deste ano, o conjunto das empresas que integram o Grupo Parpública apresentou resultados que ascendem aos 24,2 milhões de euros, um valor que compara com os 46,5 milhões que foi registado em 30 de junho de 2016.

O Grupo Parpública registou uma EBITDA (resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de 249,6 milhões de euros no primeiro semestre, uma redução de 12,8% face ao valor verificado em igual período do ano passado.

A Parpública - Participações Públicas, SGPS, é uma sociedade gestora de participações sociais de capitais exclusivamente públicos, constituindo um instrumento empresarial do Estado.