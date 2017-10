Bolsa de Madrid com queda de quase 1%

Depois de uma abertura em alta ligeira esta terça-feira, a Bolsa de Madrid voltou ao vermelho. Cinco cotadas no índice Ibex 35 recuam mais de 1,5%. Atenas e Lisboa lideram subidas na Europa. Milão e Viena no vermelho

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madrid, está a negociar no vermelho ao final da manhã desta terça-feira, depois de ter aberto em alta ligeira. O principal índice madrileno recuava 0,94%, pelas 12h (hora de Portugal). Apenas seis cotadas nesse índice estavam no verde. Cinco cotadas - Iberdrola, Red Electrica, Mapfre, Gas Natural e o banco Sabadell - perdiam mais de 1,5%. A onda vermelha que abrange Madrid inclui, também, Milão e Viena.

Na Europa, as bolsas de Atenas e Lisboa registam as maiores subidas. O índice geral helénico avança 1,58% e o índice PSI 20 português aumenta 0,65%, pelas 12h (hora de Portugal). Em Lisboa, cinco cotadas valorizam mais de 2%, com destaque para a Altri e Mota-Engil.

Recorde-se que está a decorrer esta terça-feira uma greve geral e uma paralisação da Catalunha.

Na Europa, a importante bolsa de Frankfurt está fechada, em virtude de dia feriado na Alemanha.