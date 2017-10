Visão empresarial tirou o sector do declínio

São já chavões para muitos sectores económicos, mas para alcançar a competitividade parece não haver como fugir deles. Inovação, conhecimento, tecnologia, a aposta em redes locais entre o produtor, a distribuição e o comércio e o olhar atento a novos mercados foram defendidos durante o debate “Agricultura Nacional: Exportação e Revitalização da Economia Local”, um projeto do Expresso, em colaboração com o Intermarché, que decorreu esta quarta-feira em Lisboa.

Em 2016, as exportações do sector agroalimentar, que têm aumentado cerca de 8% ao ano na última década, representaram 14,4% das vendas totais para o exterior de bens e serviços. “O que se considerava um sector em declínio só conseguiu recuperar porque soube inovar”, reconheceu o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira. O que o país está a construir é uma “agricultura empresarial”, na terminologia de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). E o sector também “está a mudar para o digital e o 4.0”, acrescentou Ana Trigo de Morais, diretora-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Novos mercados, como a Palestina, com interesse pelo gado bovino, ou a Guatemala, em busca de maçãs portuguesas, são horizontes promissores na linha frisada pelo Governo, que “já abriu 34 mercados para 104 produtos”, salientou Luís Medeiros Vieira.

A falta de mão de obra

Mas também persistem problemas. “Há carências de recursos humanos em diversos patamares de competência, não tanto na formação superior genérica mas sobretudo para situações particulares”, apontou o presidente da CAP. Como responder à necessidade de uma “afluência quase maciça de pessoas por curtos períodos” é, aliás, um ponto que está a ser estudado pelo Governo. Por outro lado, os episódios repetidos de seca, num cenário de alterações climáticas que “estão a atingir uma gravidade que ainda desconhecemos”, como referiu o mesmo responsável, também carecem de solução.

Um dos aspetos necessários ao desenvolvimento, reconheceu Luís Medeiros Vieira, é garantir “estabilidade política aos agricultores”. No plano comunitário, serão conhecidas no início de novembro as novas orientações da Política Agrícola Comum (que tem definido um montante de perto de €1300 milhões anuais para Portugal). “O principal problema é não deixarmos de maneira nenhuma que o orçamento baixe”, alerta o líder da CAP. Mas também é preciso ter jogo de cintura para o mercado global. Há alguns anos no segmento do tomate havia mais de 30 empresas e agora existem sete, e na fileira do leite os 100 mil representantes passaram a 20 mil, mas as mudanças geraram “uma produtividade muito maior”, recordou o governante.

O melhor do sector primário

Foram exemplos de revitalização da economia que se seguiram ao debate. A quarta edição do Prémio Intermarché Produção Nacional distinguiu oito projetos em solo português, que vão desde o figo-da-índia alentejano a macroalgas da região de Aveiro (ler “Os Premiados de 2017”). Nas categorias de Inovação, Ideias com Potencial, Produtos Transformados e Produção Primária, seis projetos saíram vencedores (e verão os seus produtos, durante um ano, nos estabelecimentos nacionais do Intermarché) e dois receberam menções honrosas do júri.

Luís Barra

Discurso Direto

“Queremos melhorar o equilíbrio das relações na cadeia de valor agroalimentar — entre quem produz, quem distribui e quem comercializa”

Luís Medeiros Vieira

Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação

“Há 20 anos, a grande preocupação era orientar a produção para o consumidor português, mas hoje olhamos muito para o mercado internacional”

Ana Trigo de Morais

Diretora-geral da APED

“A questão da água é um enorme problema e o que vai acontecer é um grande ponto de interrogação. Está a chover menos e de forma ainda mais irregular”

Eduardo Oliveira e Sousa

Presidente da CAP

“Este ano tivemos mais 67% de candidaturas do que o ano passado. Os produtores mostraram que estão preparados para assumir riscos”

Vasco Simões

Administrador do Intermarché

Os premiados de 2017

Montiqueijo Inovação — Vencedor

A imagem de equilibrismo de um garfo e uma faca em luta com um queijo fresco cilíndrico sobre o prato não será estranha a todos. Nem o clássico da pitada de sal seguida por outra de pimenta a dar cor ao laticínio. Terá sido a pensar nestes clichés que a Montiqueijo apresentou ao mercado o queijo fresco em barra, em diferentes sabores. O queijo aromatizado com alecrim, com manjericão e tomate e o tipo tradicional surgem num formato “ideal para servir à mesa ou vender fatiado”, segundo a empresa, e nas dimensões de 400 e 1300 gramas. A Montiqueijo, fundada há 54 anos em Lousa (concelho de Loures), não quis parar no tempo, mas também reconhece o valor da tradição. Foi, por isso, nas formas de apresentação e na criação de novos paladares que considerou essencial investir, sendo-lhe reconhecida a inovação.

Algaplus Inovação — Menção Honrosa

No mundo das algas, as aplicações possíveis vão desde a indústria alimentar até à cosmética, passando pela criação de produtos terapêuticos e até bioplásticos. Mas é no modo de produção e no ambiente em que crescem que pode estar o segredo. A pensar nisso, dois biólogos, Helena Abreu e Rui Pereira, especializaram-se na criação de macroalgas em aquacultura multitrófica integrada, modelo ecológico e sustentável, que hoje convive com a restante biodiversidade nas margens da ria de Aveiro. A Algaplus foca-se no aperfeiçoamento contínuo desta cadeia alimentar com uma metodologia inovadora que permite o controlo de todas as fases de evolução do produto. As algas crescem associadas à aquacultura de peixes: de um lado há douradas e robalos, do outro, nomes como botelho-comprido ou erva-patinha.

Casa da Prisca Ideias com Potencial — Vencedor

Um leitão estaladiço pronto em 20 minutos. É este o produto que a Casa da Prisca quer oferecer ao consumidor individual e à restauração a partir do final de 2018. Há quatro anos, através da sua subsidiária AgroBacorinho, a empresa centenária (criada na aldeia de Freches, no concelho de Trancoso, em 1917) investiu na reativação da ameaçada raça bísara na região de Trancoso. Em 2016, na rota desta produção, surgiu a ideia do leitão confitado. A carne de leitão bísaro é cozida em vácuo durante nove horas num forno especial capaz de preservar as “características do confecionado no forno a lenha, isto é, dourado, estaladiço”, segundo a empresa. Cortado em pedaços, o produto pode ser posteriormente refrigerado ou congelado, e, em casa ou no restaurante, a preparação final não leva mais do que 20 minutos.

Elderink Produtos Transformados — Vencedor

O sonho de uma vacaria poderia muito bem assentar nas imagens verdejantes das planícies holandesas, mas Frans Elderink preferiu o Alentejo, as imediações de Redondo. Foi aí, com a alentejana Dulce (com quem casou), que a Elderink Laticínios chegou a números como estes: 500 vacas a produzir 20 mil litros de leite por dia. Mas foi sobretudo a originalidade que os distinguiu da concorrência, pelo menos na categoria Produtos Transformados. Inspirados por outros países e culturas, os empresários criaram um produto final que consiste em pimentos recheados com queijo fresco e pretendem apostar num futuro que surpreenda em termos de oferta. Em tempos conturbados para a fileira do leite, a transformação valorizou a matéria-prima num mercado sedento de novidades e de consumo prático.

Flor de Aveiro Produtos Transformados — Vencedor

Como é que uma pastelaria se destaca num tecido tão pontilhado de negócios deste ramo como o português? A Flor de Aveiro, instalada na cidade dos moliceiros, responde com o Morgado do Bussaco, uma reinterpretação de uma receita original do Bussaco Palace Hotel (situado na conhecida mata do concelho da Mealhada), que coloca ao centro a noz e os característicos ovos moles da região costeira. A criação pasteleira surgiu há cerca de três anos, quando Lurdes Borralho e Pedro Santos decidiram dar algumas voltas ao produto então em esquecimento, posicionando-o como ícone local e destacando-o em concursos de doçaria tradicional. Alargando o espetro de consumo, a pastelaria optou, ainda, pela isenção de glúten como fator diferenciador do Morgado do Bussaco. É “uma mais-valia para o produto”, consideram os mestres pasteleiros.

Orivárzea Produção Primária — Vencedor

Há um produtor de arroz nacional de pé assente no mercado asiático. Foi esse o feito da Orivárzea, o maior cultivador de arroz em Portugal e o líder europeu na variedade “carolino”. A empresa arrancou há 20 anos com 10 orizicultores nas lezírias do Ribatejo (em Salvaterra de Magos), tendo como foco central uma produção que não fosse nociva à saúde e ao ambiente, que seguisse com rigor os passos da segurança alimentar e cuja qualidade fosse mais importante do que o preço. A filosofia resultou num arroz que “absorve facilmente os aromas e sabores dos temperos e ingredientes”, como explica Jorge Parreira, diretor comercial da empresa. Entre as inovações levadas a cabo pela Orivárzea destacam-se a criação de um arroz especial para o universo infantil (que rapidamente conquistou a China), em 2015, ou a adoção de painéis solares fotovoltaicos, numa atitude de defesa das energias renováveis.

Pepe Aromas Produção Primária — Vencedor

Há não muitos anos, era um fruto negligenciado em Portugal. Hoje, o figo-da-índia mostrou que pode ser um ‘negócio da China’, pelo menos para Susana Mendes, Nuno Mendes, José Ferrão e Maria do Anjo Ferrão, que viram nele — e nas suas terras na Azaruja (em Évora) — uma oportunidade. O grupo começou “a estudar o mercado e a ir a feiras internacionais” e percebeu que a exploração de figo-da-índia tinha “um potencial interessante nesta zona do Alentejo”. No ano passado, a Pepe Aromas (criada em 2013) colheu as três primeiras toneladas, espera mais do que triplicar o valor este ano e multiplicá-lo por 10 em 2018. Além do fruto, os empresários pretendem comercializar a palma, as flores e as sementes da planta.

A Lavoura Produção Primária — Menção Honrosa

A história da Cooperativa A Lavoura, de Paços de Ferreira, inclui uma reviravolta — de um cenário de crise económica e dificuldades no mercado do leite para a janela de oportunidade aberta em 2013, baseada na produção de porco bísaro. Hoje, 13 pessoas supervisonam 300 porcas que reproduzem leitões considerados uma iguaria rara na restauração. A Lavoura comercializa cerca de 200 leitões por mês, destacando-se também porque “a produção e a comercialização desta raça em modo cooperativo é uma iniciativa pioneira”, segundo o presidente, Idalino Leão. O projeto é sinónimo de “riqueza para algumas famílias, tendo em conta a microeconomia da região”.

Textos publicados originalmente no Expresso de 29 de setembro de 2017